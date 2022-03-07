你是我的心跳 | 人氣男星Push搭配影后Mai　網友：顏值最高泰劇！

由Puttichai Kasetsin（Push）、Davika Hoorne（Mai）主演的泰國偶像劇《你是我的心跳》於近日首播，引起不少網友討論，當中最亮眼的，莫過於男女主角的顏值，無論樣貌、身高都相當合襯，被封為「泰劇顏值天花板（即無人超越）」。



Mai同Push無論身高外形都非常合襯。（instagram@push_dj）

劇集翻拍自2017年譚松韻、姜潮主演的內地劇《狐狸的夏天》，講述霸道總裁與女設計師歡喜冤家變真愛的故事。早在兩年前宣布泰版主演後，就已令觀眾倍感期待。男主角Push今年35歲，外貌俊朗，身高185cm，非常具有辨識度，2019年的大熱泰劇《吹落的樹葉》也是由他主演，演技備受認可，在泰國及中國都擁有很高人氣。

Push飾演的霸道總裁帥氣不油膩。（instagram@push_dj）

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而29歲的Mai是泰國比利時混血兒，身高175cm，五官精緻立體，曾獲封「泰國第一神顏」，在IG坐擁逾1500萬粉絲，且在2016年時憑藉電影《Heart Attack》獲得有「泰國奧斯卡」之稱的「泰國金天鵝電影獎」最佳女主角，樣貌與實力兼備，更是一位時尚界的寵兒，私下的穿衣搭配也非常出色。

Mai似足洋娃娃。（instagram@davikah）

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從選角來看，泰版似乎比原版更加貼合人物設定，且節奏超快，同時也又加入了泰劇的誇張情節，尤其是Push飾演一位「人肉測謊儀」CEO，有人對他說謊，心跳就會加速，同Mai之間總會笑彈百出，雖然整體劇情俗套，但想輕鬆一下，也不妨一看。