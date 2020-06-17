混血女星Davika Hoorne獲選泰國第一美女　24歲奪影后才色兼備

泰國藝人不少都擁有混血血統，看上去五官精緻，氣質不俗。日前，泰國網絡票選出「第一美女」Davika Hoorne，通常稱她為Mai，是一位90後演員兼模特兒。

Mai出生於1992年，是比利時與泰國混血兒，身高175cm，比例優越，擁有一雙令人艷羨的大長腿。精緻立體的五官，甜美中又帶有幾分英氣，明艷動人，在IG坐擁逾1100萬粉絲，人氣相當高！

28歲的Mai無論身材定樣貌都無可挑剔。（Instagram@davikah）

相信喜愛泰國電影與劇集的網友對Mai一定不會陌生。17歲出道的她是一位不折不扣的實力派，年紀輕輕已有多個獎項在手，演技備受肯定。在2016年，Mai更憑藉電影《戀愛病發》奪得第25屆泰國金天鵝電影獎最佳女主角，這是泰國最大、最權威的頒獎禮，被譽「泰國奧斯卡」，同時還斬獲第24屆曼谷影評人協會獎最佳女主角以及第6屆泰國電影導演協會獎最佳電影女主角。

除了美貌與實力，Mai亦熱心公益事業，在疫情肆虐的情況下，不忘與男友Ter Chantavit一起準備防疫包，派給有需要的人。還曾為聲援癌症病人剪短髮，解救飢餓難民，參與野生動物救援行動等。也難怪如此受網友歡迎，完美詮釋「人美心善」。

Mai與男友一齊為需要的人準備防疫包。（Instagram@davikah）

而作為模特兒，Mai在穿衣搭配方面自然相當有一手，甜美、復古、歐美、性感、街頭等風格都能輕鬆駕馭，可謂是行走的衣架。由內到外都散發著「美」，絕對是名副其實的「泰國第一美女」。

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