《東張》主持疫下開工　何沛珈：我最驚係中咗之後返唔到工啫

第5波疫情下，無綫（TVB）電視大多數的劇集、節目都要暫停，不過新聞類以及《東張西望》就仍然堅持運作。站在前線的《東張西望》外景主持需要繼續外訪，尤其危險。利穎怡接受《香港01》訪問時，就表示公司有提供足夠措施，亦不會太擔心。



外景主持利穎怡。（《東張西望》截圖）

她說：「拍攝前大家包括工作人員都會用公司給予的快速檢測包做檢測先開工，確保安全。 如需要亦有防疫面罩與防疫衣。但都無太擔心嘅，都係做好個人衛生啦。」她表示自疫情後市民都不會特別避開他們，反而有些網民會私信他們着他們小心身體，她說：「佢哋好多都私信或留言都話我好有勇氣同愛心，又擔心我防疫方面，仲叫我保重同加油。我喺度想多謝佢哋咁關心我！每一份支持都好窩心，我覺得佢哋仲有愛過我，願意專程去我page到留言。」

疫下出外景做訪問真係要小心。（《東張西望》截圖）

利穎怡續說，去檢測中心的訪問多是由突發組跟進，所以她亦不太需要用到公司提供的防疫衣或全副武裝。至於日前播出的「曱甴屋」case，她表示是在疫情沒那麼嚴重的時候採訪的。

《東張西望》外景主持何沛珈。（《東張西望》截圖）

另一位《東張西望》外景主持何沛珈接受《香港01》訪問時，則指最近正在忙於拍攝《學是疫學非》，所以暫時未能「歸隊」，說：「下個星期二先至返《東張》，不過我諗未必係市民驚我哋，反而係我哋主持怕去人多嘅地方街訪多啲，所以我會求戴個面罩先出去街訪。」

何沛珈講笑話細妹預咗「中招」。（《東張西望》截圖）

她表示，已經準備好便攜式午餐盒，要外出工作食飯時就可以用上，說：「個lunchbox可以充電加熱，或者買個三文治簡單食，我唔打算同crew一齊食啦，因為除口罩先係高風險。」她笑說，細妹已經準備好與她「共生死」的打算，所以還是工作回家一切如常，說：「間屋都係豆腐潤咁細，邊有得隔離啫。我最驚係感染咗之後返唔到工啫，佢（細妹）都預咗㗎啦，我同佢講到明一家人係有難同當！之後我細妹講：『妳返邊份工都係高危㗎啦，之前返護士仲高危。』」

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