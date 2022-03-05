東張西望｜曱甴屋傳惡臭仲有老鼠　拾荒伯伯拒清令鄰居患精神病

《東張西望》近日收到有公屋住戶報料，指隔離住客一名伯伯住的單位長期傳出惡臭，更經常有曱甴、甚至老鼠爬出。雖然屋邨辦事處早前已入屋清理，但今日（05/03）一集《東張西望》主持利穎怡到訪「曱甴屋」時，狀況依然沒多大改善。



伯伯的鄰居表示仲有老鼠。（《東張西望》截圖）

有公屋住戶報料，指住在隔離的伯伯經常拾荒，令家中堆滿雜物兼傳出惡臭，滋生蟑螂，更出現老鼠。這位住戶更指自己因為長期飽受惡臭、蟑螂和老鼠的困擾而有精神問題，更需要睇心理醫生。他又說向房屋處投訴亦未獲處理，所以才向《東張西望》報料。

房屋處派人清理了一次，（《東張西望》截圖）

「曱甴屋」伯伯：「我就係鍾意邋遢，點吖？大家又唔識，唔需要關係好。」（《東張西望》截圖）

其後《東張西望》上門調查後，屋邨辦事處才派職員到該單位強制清理這間「曱甴屋」，之後主持利穎怡入到「曱甴屋」內訪問住在單位20多年的伯伯，他卻絲毫不覺得自己有問題，還說：「我就係鐘意邋遢，點吖？大家又唔識，唔需要關係好。」利穎怡哄他說：「可以住得舒服啲嘛。」他卻說：「20年樓啦，你估新樓呀？」利穎怡表示清理完乾淨一些，這位伯伯就表示自己住慣天橋底，說：「鴨寮街，習慣咗邋遢。三部車嘅垃圾，人哋當係垃圾，我當係寶。」

「曱甴屋」伯伯的契女與房屋處職員上門清理部份雜物。（《東張西望》截圖）

他又解釋，自己跛腳行動不便，又表示之前屋邨辦事處職員上門清理時，扔掉了他珍藏的Rolex錶和Paker筆，說：「全部都係名牌，當舖會要㗎嘛！我自己都唔捨得賣！」他亦說，之前被房屋處人員扔掉的還有身分證、福利署的信件等，後來亦要他自己去找回來。在主持幾經遊說之下，這位伯伯才同意下次利穎怡、義工以及伯伯的契女上門幫他將沒有用的垃圾清理。

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