東張西望｜爸爸因新冠而死　家屬：我見佢最後一面周圍十幾具屍體

無綫（TVB）綜藝節目《東張西望》今日播出悲情一幕，主持用電話採訪兩個都剛剛失去了患上新冠肺炎而逝世高年齡爸爸，分別是陳先生和李小姐。



陳先生的爸爸因患上新冠肺炎而要入院，但在明愛醫院四日的時間，陳先生都覺得院方未有提供足，即使爸爸最後一面也只能做視像。他說：「所謂最後一面其實就係佢離開咗嘅最後一面。我覺得係明愛醫院延誤救治，同埋冇去照顧好我爸爸，有一個位畀佢，都唔係病房安置佢，咁過去十幾個鐘完全不吃不渴，所以明愛醫院係延誤咗去治療呢個新冠重症病人，我爸爸離開嘅時候都係著住入院嗰件衫，呢一個已經可以好證明我爸爸入院四日，都冇人幫佢更換衣服。」

只能夠喺醫院一角。（節目截圖）

陳先生續說：「都唔知我爸爸喺明愛醫院咩位置，死亡證點攞，完全冇人聯絡我哋。我覺得政府要喺呢個部分即刻處理，唔想再有其他受害者，如果人已經離開咗，希望可以尊重家屬點樣去處理佢嘅身後事，同埋要有基本協助，呢個係好卑微好卑微好卑微嘅一個要求。如果人手不足，明愛醫院其實可以唔接新案，我哋想去私家醫院但唔會收，咁想我哋患病嘅家屬點處理，我希望明愛醫院可以有個交代。」

《東張西望》節目組聯絡過明愛醫院，暫時未有回覆。（節目截圖）

另一位受訪者是李小姐，她的爸爸是長期病患者，一直住在老人院，她說：「佢中風住喺老人院，政府同我講院舍有二十幾個中咗，但隔離醫院唔會收。有員工畀片段我，我爸爸食嘢愈來愈唔精神，我即時叫佢幫手Check吓，因為之前爸爸冇中，之後有兩橫，同埋已經好冇精神。我無奈真係要打去急救車，其實我好唔想打，因為你知老人院冇儀器，老人院同我講就嚟死先可以打999，正常途徑送醫院，佢哋有指引，我唔信佢，我自己打999，因為我爸爸中風同埋個肺有問題。」

現時香港有多間院舍確診。（節目截圖）

李小姐在第二日接到醫院的電話，表示爸爸已經可以出院和返回老人院，但隔日再打去醫院時，李小姐指院方說她的爸爸正在發燒，李小姐在受訪時情緒愈來愈激動，到後來是泣不成聲：「爸爸又發燒，又用返氧氣，我爸爸入院第三日又打嚟話搶救緊，三日都未上房，佢同我講有八十幾人等緊。但老人院同我講有一位老人家即刻第二日就上房，點解我爸爸仲未有，叫我再問問醫院，我已經再問護士，但我可以做啲咩。佢喺上唔到房嘅情況，搶救唔到，就死咗。嗰晚佢走嗰晚，我去醫院見佢最後一面，因為佢哋未上房會去公眾殮房，周圍十幾具屍體，全部都係上唔到房喺度走，全部都係老人家，一定要畀返個公道死者家屬，我知醫護好辛苦唔夠人手，係咪政府要安排人手，一直點解知道個病針對老人家，點解仲要畀感染嘅人返老人院。」