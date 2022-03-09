940920｜78歲余子明年初中風入院　左邊身暫時癱瘓

ViuTV原創劇集《940920》終於首播，劇中有不少大家熟悉的面孔，包括前年離巢工作33年無綫，78歲的余子明，劇中飾演女主角林楚凝的失智症爺爺，原來今年初子明哥亦曾中風入院，左邊身更暫時癱瘓。

余子明在ViuTV原創劇集《940920》，飾演女主角林楚凝的失智症爺爺。（IG：@yuchiming1944）

余子明前年因不滿TVB要他簽一年一騷，決定離開前後效力了33年無綫，轉拍ViuTV劇集，余子明表現得相當興奮，去年接受《香港01》電話訪問時，中氣十足，聲線雄亮，他說：「(點解今次同ViuTV合作?)咁無綫唔要我嘛，老呀、冇用嘛.哈哈.....(幫ViuTV拍劇感覺點呢?)幾好呀，佢哋同tvb拍嘢唔同嘅，佢哋唔會令我哋好辛苦，講真，我哋撈呢行撈咁耐喇，TVB嗰啲就辛苦喇，我哋年紀而家大，我唔驚拍得密、但驚體力支持唔到，以前成日叫我拍到三更半夜，我頂唔順，佢哋呢套劇就好少拍到三更半夜。」

余子明曾大讚《940920》劇組工作態度好。（IG：@stev.law）

相隔5個月劇集終播出，但原來余子明一月時於家中突然跌倒，家人察覺到有異樣馬上送院，證實缺血性中風，中風後子明哥左邊身暫時癱瘓，留院十日後已返回家中休養。暫時仍需要坐輪椅由家人照顧，已日漸有進展，刷牙洗面、進食都可以自行處理，子明哥兒子應劇組要求開設IG帳戶，貼出數張劇照，不少網友留言，祝願子明哥早日康復。3月9日早上再上載近照，見到子明哥手執馬報相當精神：「多謝大家嘅留言鼓勵，我會努力康復，希望快啲好翻再拍劇俾大家睇。」