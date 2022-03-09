大S閃婚｜舊愛藍正龍8字回應婚訊　2人因《流星花園》結緣拍4年拖

大S與舊愛與韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，震驚各界，而過去與大S有過一段情的藍正龍，也透過經紀人獻上祝福。
大S當年拍攝《流星花園》時，認識了來客串的藍正龍，之後兩人又合作拍攝《求婚事務所》，演出一對情侶，進而感情升溫交往，這段姊弟戀，維持了4年才結束。
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大S當時在《娛樂百分百》節目上就談到與男方分手一事，事隔多年後，兩人也各自結婚生子，如今大S再婚，據「TVBS新聞網」報導，藍正龍透過經紀人回應「充滿了祝福！太棒了！」，對於舊愛能再獲幸福大方給予祝福。
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