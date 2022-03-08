大S閃電再婚舊愛具俊曄　全靠這「不尋常」重要關鍵　惹網民熱議

大S閃電再婚，對象是舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄，震驚網友，而向來緊跟時事的炎亞綸，也忍不住發文吐露自己如今還沒結婚的原因。



具俊曄靠著一通電話與大S重燃愛火，最後更決定結婚，讓網友更吃驚的是大S的電話號碼，竟然20年都沒換過。

而炎亞綸聽聞也忍不住提到「20年內我大概換了5個號碼，難怪還沒結婚」，網友們也熱議「或是重點在韓國人都不會刪電話號碼？日後留一線」、「我從出生就沒換過電話，怎麼也……」、「我用了20年打來的都只有貸款跟詐騙」、「攜碼的重要性」、「我一直沒換，但也沒離婚」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】