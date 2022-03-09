隱娘｜黃智雯不被重視變大配角？　與羅嘉良齊名地位比主角更高

由TVB前金牌監製戚其義執導的內地劇集《隱娘》早在上個月已經低調開拍，劇組更出發到長白山實地取景，不過當時就未有公開演員陣容，直至昨日（8日）劇集正式舉行開鏡儀式，一眾主演包括秦嵐、鄭業成、胡連馨等都有出席，而早前已經率先被爆有份參演的譚俊彥（Shaun）亦有到場，但黃智雯（Mandy）及楊謹華就因為仍在隔離中而缺席。



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劇集當日亦有正式公布演員陣容，男女主角分別是鄭業成及秦嵐，而出爐視帝Shaun就是主演之一，不過楊謹華及Mandy在演員名單中就只排第8及第9位，由於排名靠後，不少粉絲都替Mandy感不值。事實上Mandy原本正於香港忙着拍攝TVB新劇《隱門》，有指因將於年底約滿的高海寧拒絕續約，所以被飛出《隱娘》，改由Mandy頂上，而為了讓她趕及到內地開工，劇組就趕拍她的戲份，等她北上拍完《隱娘》後回港才再補拍《隱門》。

有指因將於年底約滿的高海寧拒絕續約，所以被飛出《隱娘》。（IG@sammkoling）

黃智雯（Mandy）原本正於香港忙着拍攝TVB新劇《隱門》。（視覺中國）

入行近15年的Mandy資歷同演技都毋庸置疑，她曾在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，成為雙料視后。雖然Mandy今次北上參演《隱娘》一度被指「執二攤」，但不少粉絲都希望她可藉此拓展內地市場。不過有網民認為在演員名單中只排第9位的Mandy不被重視，淪為大配角，但其實作為「特別出演」之一的她與羅嘉良、翁虹等齊名，而「特別出演」通常是指為了提高劇集收視率，特別邀請一些比主角級別更高的演員來出演配角，增加劇集的看點，雖然戲份不多，但份量十足，正正肯定了Mandy的人氣、演技及地位！

Mandy曾在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，成為雙料視后。（視覺中國）