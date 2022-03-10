專訪︱ERROR新歌邀謝安琪張繼聰客串　Dee拖女神手心冒汗：熱呀！

時隔七個月，「宇宙天團」ERROR終推出團歌《愛情值日生》。被193（郭嘉駿）稱為「ERROR Comeback」之作就當然要玩大佢，新歌邀得何秉舜作曲、編曲及監製，黃偉文填詞。不單只題材大膽，以甜蜜角度講述多角戀、一個完全ERROR的愛情觀，就連MV陣容亦令樂迷非常驚喜。女神謝安琪做MV女主角，張繼聰成片尾彩蛋，粉絲看得開心之餘亦深表感動，見證偶像憑一點一點的努力，賺取資源製作出大眾喜愛的作品，阿Dee（何啟華）坦言令粉絲感動是ERROR報答大家的最好方法。Comeback卻遇上疫情，雖然未能面對面專訪四子，不過ERROR仍然在線上與各位訴說新歌故事。



時隔七個月，「宇宙天團」ERROR終推出團歌《愛情值日生》，MV推出兩星期觀看次數過百萬。

新歌題材大膽 四子深信何秉、Wyman功力

談到與監製何秉舜的淵源，阿Dee說要追溯到《全民造星II》，當時何秉舜向經理人濟哥提出想與ERROR合作，最終誕生《愛情值日生》。至於找黃偉文填詞，全因四子深信對方功力深厚，阿Dee說：「Wyman幫MIRROR填咗好多首歌覺得好正，今次個概念好大膽，要有啲功力先組織到。我哋亂噏求奇掉啲嘢出嚟，睇下做唔做到一首作品，Wyman同何秉好快就判斷到點呈現我哋想要嘅。」

新歌題材非常大膽，以甜蜜角度講述一腳踏多船，阿Dee解釋靈感是來自台灣藝人王先生的婚外情新聞：「王先生發生咗唔好嘅新聞，諗緊會唔會有首歌嘅愛情角度同呢啲有關。市面都有好多講第三者、第四者嘅作品，想大膽啲以一個甜蜜角度去講多角戀，Sweet得嚟又有ERROR風格。」

MV找來張氏夫婦張繼聰及謝安琪客串，肥仔表示找謝安琪做女主角是一早計劃好的事。

看首映遇上張氏夫婦 一口答應參演MV

MV推出兩星期獲得過百萬點撃，193坦言觀看次數雖然不算高，卻不代表歌曲成績：「120萬點撃喺而家年代嚟講唔算好好成績，因為MIRROR一日已經超過呢個成績。但成績唔可以用View數代表，只係其中一個指標。首歌第一星期打入叱咤榜第8位，而且大家都鍾意，開心我哋作品有其他人認同好聽。」

今次找來張氏夫婦張繼聰及謝安琪客串MV，肥仔（梁業）表示找謝安琪做女主角是一早計劃好的事：「今次玩到咁大，MV要搵個份量勁啲嘅女主角，諗諗下謝安琪都好，咁不如搵埋張繼聰。」他與阿Dee看電影首映時，剛好遇上張氏夫婦，於是二話不說上前邀請對方：「睇完戲即刻問佢哋，阿Kay問係咪睇完套戲諗到，我話本身就諗定咗。佢哋又好爽快答應即刻畀電話，等我哋聯絡佢哋經理人。」

肥仔與阿Dee看電影首映時，剛好遇上張氏夫婦，於是二話不說上前邀請對方參演MV。

阿Dee強調拖阿Kay非自肥 被爆拍攝時手心冒汗

四子與阿Kay有不同程度的互動，阿Dee就成功拖到女神的手。他再三強調沒有自肥：「我好專業，拍身體接觸嘅戲永遠都係男仔尷尬啲。阿Kay有經驗，佢可能Feel到個畫面上要掂下手仔會Sweet啲，所以佢主動遞起隻手示意我可以掂佢。導演又覺得正呀，所以先掂，全部都係專業表現，絕對冇自肥。」此話一出，肥仔立即笑指：「Dee哥你扮咩，你本身就想，好明顯畀咗錢導演，叫導演畀個拖手鏡頭，扮晒嘢話阿Kay做主動，人哋女仔人家點會咁主動，唔好屈人。」阿Dee再反駁：「收到小道消息係Kay畀咗錢導演，要求我掂佢。」

MV出街後，Kay在IG留言大爆阿Dee拍攝時手心冒汗，阿Dee解釋：「係咁出手汗，（保錡：因為你有非份之想，所以緊張？）熱呀，我冇非份之想，保錡你唔好用你角度切入我度。（肥仔反撃：喺溜冰場，嗰日仲要咁凍！）知唔知溜冰場好熱，等遲下開放返自己Feel下，唔講太多。」

四子在MV中與阿Kay有不同程度的互動。

粉絲感動直言終捱出頭 ERROR憑努力換資源

不少粉絲表示看完《愛情值日生》MV後非常感動，見證偶像由初初沒有太多Budget，到今天找到張繼聰及謝安琪客串，直言有一種捱出頭的感覺。阿Dee坦承有同樣感覺：「MV陣容同埋製作都成熟咗好多，比起以往任何一首作品。Fans嘅感動都係我哋報答返佢哋一直嘅支持，我哋嘅努力真係可以換到更好嘅資源，整到更好更高質素嘅音樂畀大家聽。正如佢哋成日話，ERROR值得擁有更多，而家ERROR擁有嘅嘢開始愈嚟愈多，會繼續用擁有嘅資源去報答大家一路以嚟嘅支持。」

歌詞提到「這份愛／最重要入圍／有位置就夠／我沒理排第幾」，有粉絲解讀成是ERROR在娛樂圈的心聲，雖然肥仔指「好Care排名，希望首歌拎到冠軍歌」，不過阿Dee卻認同粉絲的解讀：「我都覺得歌詞有Double Meaning，但功勞喺Wyman身上。我哋Pitch出去嘅內容係冇，可能Wyman睇過我哋啲嘢，對我哋有一定了解，可能係佢睇到嘅一啲心聲，ERROR做緊、掙扎緊嘅事，好應、好中、好鍾意。」四子目前正忙於各自的Solo工作，不過193卻為粉絲帶來好消息，透露正籌備ERROR綜藝節目，仲叫大家密切期待！