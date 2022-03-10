曹格被網友踢爆又醉酒鬧事　2分鐘咆哮式講27句粗口勁失禮

台灣有網友昨天（9日）爆料並分享一段影片，指有「知名歌手酒醉鬧事」，片場約兩分鐘，期間這名男歌手除了咆哮，更連珠爆發講足27句英文粗口一，包括「Fxxing bixh」、「what the fxxking I do」、「我做了什麼讓她可以叫警察來弄我」、「fxxk you」。可惜全個過程只能聽到他的聲音，並未看見樣貌，因為有簾子遮擋。然後網友們都神探上身，猜猜這歌手是誰，然後鎖定了曹格。據知拍下這條影片的網友爆料，這名男歌手的聲音實在是太容認出來，加上有酒醉前科以及講英文粗口，猜測是歌手曹格機率很大。

網友爆料。（爆料公社）

爆料者表示這名歌手本來在隔壁包廂，酒後醉莫名跑來他們所在的包廂罵人，然後爆料者也報警處理。據台媒報道後來警方也證實鬧事男子為曹格，當時獲報到場時，不過曹格已離開，所以通知曹格到派出所說明，曹格表示已與餐廳私下和解。

而曹格酒後失態並非初犯，於2009年和側田於中環醉酒打架，成網上熱話，雖然之後有公開道歉，不過認錯後卻重複犯錯醉酒鬧事，令老婆吳速玲感失望並帶同兒女離家，為保婚姻，2013年佢鄭重允諾決心戒酒，現在又再一次醉酒鬧事，老婆吳速玲會怎處理？

今天（10日）曹格在IG發布帖子回覆這件事，他寫道：「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料煮也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交給警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人。」

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