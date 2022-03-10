東張西望｜狂被投訴膳食、衛生情況不佳　直擊青衣方艙醫院實況

青衣社區隔離設施自啟用後，外界關注內部環境及設施，不少人投訴膳食和設備有問題等等。日前無綫節目《東張西望》訪問了隔離人士，又到該處拍攝，讓大家更了解青衣方艙醫院。



青衣社區隔離設施已啟用一段時間。（YouTube影片截圖）

接受電話訪問的梁小姐表示，最介意是男廁和女廁「對到正」。而且廁所內沒有洗手液，她跟工作人員反映多次，才加了一瓶洗手液。梁小姐訪露房間內的情況︰「入到去其實係有幾支水、一卷紙巾、一支沐浴露、一支洗頭水。」另外，梁小姐亦顯得好勞氣，事關她問職員如果需要物資的申請程序是怎樣，她表示問了5個職員，5個都說入住時會有一份表給她登記，上面會提供一個電話，但梁小姐表示自己完全沒有收過這份文件，到第3日，她才問到隔壁的「鄰居」有關的資料。

接受電話訪問的梁小姐對隔離設施的不同方面有不滿。（YouTube影片截圖）

講到膳食方面，梁小姐指亦未如理想，她說︰「第一餐畀我嘅呢，係一碗淡而無味嘅一兜粥，另外就有一個好似粟米斑腩飯嘅嘢，水果又冇個，由於我攞咗個電話之後，我不停打去物資部，經我催促之下，佢真係畀咗兩個杯麵同埋兩包芝麻梳打餅畀我哋。」

梁小姐表示提供的第一餐是一碗淡而無味的粥。（YouTube影片截圖）

另一餐就是粟米斑腩飯。（YouTube影片截圖）

另一位接受訪問的陳先生表示，洗手間的衛生亦有問題，因為有兩個廁格在一入住時，廁所已堵塞了。即使門口有一本清潔的簽到簿，每個鐘頭都有人簽名，但他的太太每次去廁所都見到仍然有堵塞和骯髒的情況，沒有人處理。然後他們跟主管反映問題，情況才終於得到改善。

點擊下圖看改善後的環境︰

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《東張》攝製隊進入青衣方艙醫院，了解實況。每間房有3張床，可以安排一家人入住，床並不是網上流傳的木板床，而是有齊床褥、床單、枕頭和被子，隔離人士亦會獲分發到一個物資包有日用品，還有一包中藥藥物，裏頭沒有Wi-fi提供。跟竹篙灣隔離設施不同的，是這裏沒有電視機。另外，局方表示因為全部都是輕症病人，所以不阻止隔離人士出門，在區內走走。而洗手間亦貌似清潔。膳食方面，亦有5種選擇，包括有肉類、蔬菜膳食，亦有清真和素食選擇等等，亦有生果提供。工作人員亦會抽樣檢查飯盒的溫度，以免膳食變凍，比之前改善了不少，盡量回應隔離人士的訴求。