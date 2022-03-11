TVB推「閉環式作業」供藝人入住　吳若希：想住古裝街日日打馬吊

無綫電視（TVB）正推出「閉環作業」，讓通過新冠肺炎的過百位藝人報名入住TVB三個星期，全天候開工。《東張西望》主持Patrick Sir（林溥來）接受《香港01》訪問時，表示不抗拒，說：「公司有需要嘅，我一定配合！」



無綫電視（TVB）推「閉環式作業」供藝人入住。（資料圖片）

Patrick Sir（林溥來）說：「我本身都聽過吓，我有細路喺屋企當然冇乜方便，但係我自己有套劇喺身，公司有需要我一定會配合，而且我覺得咁做（閉環式作業）係明智嘅。因為NBA佢哋個方法都係差唔多，成隊球隊會一齊住喺個集訓營唔出去。《東張》可以戴口罩，但係拍劇就唔可以，其實咁做嘅話我反而仲安心啲。我係驚自己中咗唔知傳染畀其他人。公司除咗初一、二、三唔開廠，其餘時間都拍緊嘢，需求都幾大。」

Patrick Sir表示與太太傾過，表示有需要的話她可以自己照顧小朋友。（IG@patrick_sir_on_air）

他續說，一班人同事住在一起也可以增感情，亦可以幫到劇集進度，說：「人生有幾何住TVB，到時真係可以感受吓，又要包食宿。畀我瞓應該會揀六樓平時《東張》寫稿嗰度，其實公司天台露營都幾好，夠晒空氣流通！而且公司有樣好，就係WIFI夠勁。」

陳詩欣表示老公各方面都需要她照顧。（IG@jc_zing）

《學是疫學非》主持之一陳詩欣（Eunice）就表示暫時未收到經理人通知，說：「而家《學是疫學非》拍晒啦，可能經理人知我新婚所以冇通知我，如果真係收到通知可能要諗一諗，因為老公各方面都要照顧。」

吳若希笑言可以住古裝街體驗古人生活。（IG@jinnyng）

吳若希則表示如果公司要求亦不會抗拒，並笑言入住「TVB酒店」的話就會揀古裝街住。她說：「比例上屋企需要我多過公司需要我，所以我應該唔會啦，但係如果住嘅話，起碼都要整張阿姐代言嘅海馬床褥啦，最好係一瞓就瞓到嗰啲！地點一定揀古裝街，然後住喺入面嘅同事要着晒古裝，個地方仲要改做『池力共鎮』，飯堂就叫『洞蜜園』，日日同家燕姐一齊打馬吊！」

《皆大歡喜》的「池力共鎮」。（電視截圖）