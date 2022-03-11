吳卓羲又衰衝動開槍撃斃Leo引咎辭職　網民批：衝動咗十幾廿年

無綫劇集《飛虎 3 壯志英雄》昨晚（10 日）播出第 14 集，劇情講到瓦干布頭目 Leo（Jai Day 飾）綁架了 12 名人質，要求警方釋放 Renee（何慈茵飾）；S Team 透過分析視頻鎖定人質藏身地點並出發營救人質，但卻原來被調虎離山，Leo 趁 S Team 出發救人質之際，帶員到醫院營救 Renee；展博文（馬德鐘飾）得悉中計後下令兵分兩路，張嘉軒（黃宗澤飾）及張偉樺（張兆輝飾）帶隊繼續營救人質，他自己則帶隊出發到醫院為看守病房的何家寶（陳瀅飾）增援…另一邊廂何家寶已遭敵方猛攻陷失守邊緣，幸好高子樂（吳卓羲飾）及許俊飛（苗僑偉飾）在千鈞一髮之際趕到，將 Leo 和 Renee 制服；但 Leo 仍欲作最後反抗企圖引爆炸彈殺人質，最終被高子樂一槍打死，Renee 見狀即傷心欲絕服毒自殺…自感衝動理虧的子樂，最後竟決定交出警員證辭職...

好彩吳卓羲及時趕到。

是集高潮位絕對是醫院停車場搶犯場口，密集式槍戰、震撼感十足的爆破及飛車場面，令人血脈賁張！其中一幕吳卓羲為追捕犯人、冒險掛在行駛中的車上與犯人埋身肉搏場口煞是緊張，吳卓羲的搵命搏演出亦贏得不少觀眾讚賞。有「御用警察」之稱的吳卓羲，以往不少角色都衰衝動，今次重複犯錯自然引起網友熱烈討論：「由《學警雄心》開始，衝動到《飛虎》！」、「吳卓羲又衰衝動！」、「咁就衝動咗十幾廿年！」其實往後的劇情發展，高子樂借保護杜以盈（姚子羚飾）之名進入了杜文彬（郭晉安飾）的醫藥公司，用自己方法查案之餘，更會成為破案關鍵！而昨晚的飛車場口，最精彩莫過於 Leo 為逃避追捕、從接近 10 層樓高的停車場「一躍而下」直衝地面，不少網友留言激讚：「睇到嗌咗出嚟！」、「有冇咁勁呀？」

好有型呀!。

咁樣掛喺車上面，真係搵命搏！仲要碌埋落地。