俞琤42年後重新錄製《天各一方》獨白　夥拍曾路得向醫護人員致敬

本港第五波疫情嚴峻，前線醫護人員疲於奔命，更承受前所未有的壓力。今日（11日），曾路得在個人YouTube頻道上載與俞琤重新演繹歌曲《天各一方》的影片向醫護人員致敬。俞琤將1980年版本的經典獨白重新填詞，於42年後再次開金口灌錄獨白為醫護人員打氣。



俞琤於42年後為新版《天各一方》灌錄獨白，向醫護人員致敬。（資料圖片）

1980年《天各一方》的獨白，「今日你同我天各一方，你有你嘅生活，我繼續我嘅忙碌」，成為香港人的經典。而在2022年的新版本中，俞琤再次灌錄獨白，並寫上為醫護人員打氣的說話：「曾經有人講過，你要記得嗰啲大雨中為你撐傘嘅人，幫你擋住外來之物嘅人，黑暗中默默抱緊你嘅人，𠱁你笑嘅人，陪你徹夜聊天嘅人，坐車來看望你嘅人，陪你哭過嘅人，喺醫院陪你嘅人，總係以你為重嘅人，帶住你四處遊盪嘅人，話想念你嘅人，係呢啲人組成你生命中一點一滴嘅溫暖，係呢啲溫暖使你遠離陰霾，今日我哋要更加記住嗰啲冒住自己生命危險、喺前線醫護我哋嘅人，我哋一定要記住嘅，係呢啲人。」影片以香港天空以及鷹在空中翱翔的情境作為畫面，簡單直接地為醫護人員送上祝福。

林日曦得悉恩師俞琤重新演繹《天各一方》，特別在IG發文表揚對方：「我呢世人死好命，曾經遇上幾位前輩不吝提攜，那些知遇之恩我從未忘記。其中最重要的一位，當數俞琤YT。」他感激俞琤的提攜令他有機會做填詞人，成就今天的林日曦。

林日曦得悉恩師俞琤重新演繹《天各一方》，特別在IG發文表揚對方。（IG/ @lam1hey）

他續指曾為錄製新版《天各一方》一事替對方感到擔心，不過俞琤卻堅持用自己方法感謝想感謝的人：「退隱多年的YT最近跟我分享，他做了一首『歌』，一首新版《天各一方》，想要藉此答謝前線醫護人員。換轉係我自己做我反而冇擔心咁多…但因為是他，一個有恩於我、已經退隱的他，我就替他特別特別擔心，我不斷勸佢唔好：驚唔驚太老土？驚唔驚有人屈你維穩？驚唔驚有人話你唔知博乜？驚唔驚呢樣？驚唔驚嗰樣？他說，唔驚得咁多，這件事他好想做。你估我會就咁放棄咩？我繼續勸佢唔好，但佢最後都冇聽。後來我覺得自己都係過分擔心，既然他一片丹心，只是此時此刻想說些說話去感謝他想感謝的人，為什麼不去做呢？或者就因為一點衝動，才可以成就後來未知的緣份。在他心目中，或許只有一個半個你，因為這首『歌』而有過一刻共鳴，或者已經值得。」