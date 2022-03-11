鄭秀文IG貼文夢見父親緊記教誨：不亢不卑

天后鄭秀文（Sammi）從小到大與父親關係密切如唇齒相依。亦親歷父親生意失敗，經濟陷入困難，因而患上中風需進行無數次手術等。不過他最終都能成功排除萬難，活出豐盛人生。今晚（11/3）Sammi在IG貼文透露昨晚夢見父親，並有感而發寫下個人感受：「人生中走過了一個又一個回合。也會感到疲累。累完，又再振作。無限輪迴。（有同感吧！）永不言累的人，勁過AI, 好可怕啊！哈哈！誰都只是平凡人，我們都各自努力地走自己的路。有時會走得比較順，有時候幾乎只能在原地上無助地逆轉再逆轉…….甚至痛苦地倒退逆行。但….你們知道嗎？只有曾經逆行，才能鍛鍊出真正的力量和勇氣……找出真正的自己。叫人心生出「人生最重要的謙卑和感恩」

放鬆啲啦。(IG:sammi_chengsauman)

Sammi續指當回頭望，所有痛苦逆行都是人生中的一個鍛鍊(提點).我們會發現，學懂好好向前行.奇妙的是，Mi向來不太易哭的個性，人越年長越容易哭，現在非常非常容易被人與事感動。感動會哭，傷心會哭，連太快樂時也會流下眼淚。一顆心被種種經歷軟化了，戳破年輕時自己的自大和驕傲(臭脾氣）, 內心被周圍的愛，也被更大的力量(天父）感化了。昨晚夢見父親，他一如以往教導我做人需要不亢不卑。在不亢不卑這個點上，我依然在體會着學習着，但Mi會在人生裡額外加上「謙卑、感恩、知足」。知足，內心就會容易快樂。人生漫漫，但生命或長或短促，死神在哪，我不知，但萬物有時。在學習感謝那舊時，人在經歷中得失中有意思.我們都是這樣長大的。在生活的各式狂流中，不亢不卑。像螢火蟲般努力發出一點光和熱。

(IG:sammi_chengsauman)