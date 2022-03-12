王浩信高海寧等加盟演技真人騷　齊着制服重現《衝上雲霄》情節

王祖藍在2月率高海寧、王浩信、張振朗前往內地交流，四人率先在綜藝節目《你好星期六》亮相後引起很大迴響，甚至帶動收視，可見TVB藝人在內地仍是相當受歡迎。



TVB藝人在內地非常受歡迎。（微博@王祖藍）

今日（12日），高海寧、王浩信、張振朗拍攝的另一真人騷《開播！情景喜劇》終於開播，三人連同吳啟華身穿機師與空姐制服出現在錄製現場，走路帶風，頗有氣勢，不知道是否要重現《衝上雲霄》經典情節，但就未見王祖藍蹤影。

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《開播！情景喜劇》是東方衛視打造的演技競演類節目，以處境IP孵化（在此可理解為改編有粉絲基礎的小說或影視作品）為核心，以「劇組」為主體，以「劇綜結合」為目標，並通過影視化的呈現形式，最終選出一部處境喜劇。賽制方面，8組演員首先會在專業顧問團隊的指導下排練，其後再向觀眾呈現成果，而投資方將會根據各組表現選擇投資意向，8套處境劇將爭奪開拍資格，最終勝出的1套「劇王」可獲得在東方衛視黃金劇場播出的機會。

在3月初曝光的擬邀演員名單中，王祖藍、王浩信、張振朗都在列，但內地一線演員與高人氣藝人寥寥無幾，流量明星更是絕跡該節目，除了沙溢、楊超越、辣目洋子、彭小苒等之外，沒有太多可以引起話題的藝人，競爭力相對平均。而王浩信、張振朗、吳啟華等很多TVB藝人一早已坐擁大量內地粉絲，演技有保障，加之前兩者鮮有到內地常駐，更不用說參加綜藝節目，因此今次無疑會吸引大批觀眾看節目，亦是打開內地市場的絕佳機會。

3月初微博爆出的擬邀演員名單，沒有一個是流量明星。（微博截圖）

雖然目前只有幾張照片曝光，但已經令網友的期待值爆錶：「講真的，都好有氣質」、「這個陣容超級可以」、「我會看的，能不能叫黃宗澤來參加」，也有網友提出：「雖然說是內地節目 但能不能讓他們用粵語交流 一堆港人用普通話交流真的好別扭」等，引起網友熱議。