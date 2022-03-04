王祖藍第二波TVB內地交流團將帶歌手　透露正與不同平台商談合作

王祖藍近年在內地發展得風生水起，早前帶高海寧、王浩信、張振朗組TVB內地交流團，北上展開活動，2月22日又迎來與蔡卓妍（阿Sa）拍攝的新戲《只屬於我們的一天》上映，非常忙碌。日前，他為電影宣傳接受內地媒體《會火》專訪，更透露了一些接下來的工作安排。



第一波TVB內地交流團。（微博@王祖藍）

這些年來，祖藍在內地結實了很多發展不俗的香港製片、藝人、導演等，亦了解到很多內地節目的製作，因此回巢擔任首席創意官後，加強了很多兩地的交流。祖藍在訪問中表示，他帶領第一波內地交流團參加了兩個綜藝節目，讓幾位演員了解下內地綜藝的環境，跟不同的前輩以及一些內地藝人朋友交流學習。目前已播出其中一個節目《你好星期六》，由蔡少芬、何炅等擔任主持，迴響不錯。

四人亮相綜藝節目《你好星期六》。（微博@王浩信）

而第二波，祖藍透露將會帶歌手來內地，包括一些新生代歌手，令網友紛紛猜測可能會有炎明熹、姚焯菲等一班聲夢學員。他直言希望未來有更多機會，更多的香港藝人能到內地學習。祖藍續指道，回TVB其中一個很大的願望，就是希望新生代的演員有機會到內地，當初也是師父曾志偉叫他到內地，讓他去了解內地的文化，融入這個文化，然後將在香港學到的表演技巧，融入到內地的題材中，所以最近他與不同的平台商談與TVB的合作，同時也在推銷TVB的藝人，讓大家增值下自己。

不知道Gigi同Chantel會不會去內地發展呢？（instagram@chantelyiu）

除此之外，祖藍指去年《披荊斬棘的哥哥》曾向自己發出邀請，但由於檔期問題便推辭了，他笑言見到「哥哥們」都是肌肉男，自己是「王肚腩」，如果參加節目會讓他積極減肥操肌，太太李亞男一定會很開心，所以有可能會參加。

祖藍打趣道自己現在是「內地生活咨詢中心」，有香港朋友到上海，就會事先問他租房事宜，又或是小朋友讀書問題。（微博@王祖藍）