學是疫學非｜稀釋漂白水唔用得熱水　一款醫療設備堪稱抗疫神器？

新冠肺炎的第5波疫情之下，香港市民都會減少外出，多了機會食「住家飯」自然就要儲存多些飯菜在家。3月11日播出的最新一集，《學是疫學非》就為市民實驗怎樣保存蔬菜魚肉，才是最有效。另外也講及了使用漂白水時要注意的事，原來漂白水除了要用1:99之外，更不能用熱水稀釋，也介紹了各款疫下可以常備家居傍身的藥物。



食物保存方法。（《學是疫學非》截圖）

食物保存方法

節目中，主持張寶兒、陳詩欣、何沛珈分別以蔬菜放在常溫、直接放在雪櫃（約6度）以及滾水煮一分鐘後放入雪櫃冰格三種保存方法測試，發現滾水煮一分鐘後放入雪櫃冰格的方法最能夠保存蔬菜的新鮮度。其後節目中也指出，新鮮肉、魚類的話去魚鱗、內臟後放入雪櫃冰格亦可保存近一個月時間。罐頭午餐肉等，就切記不可以連罐頭一齊蒸，開罐後也建議在一星期內食完。

擺得太耐唔食，好易會發霉。（《學是疫學非》截圖）

稀釋漂白水唔用得熱水。（《學是疫學非》截圖）

家居清潔消毒

家居清潔消毒方面，節目指宜用1:99漂白水，即一公升水配10cc漂白水，稀釋漂白水亦應該戴上手套、護目鏡，不過要注意勿用熱水稀釋，因為熱水會分解漂白水成份，減低殺菌功效。另外，肥皂亦證實能有效殺菌，所以不用怕共用同一塊肥皂會傳染。收網購郵件時也有注意事項，因為病菌能付在郵件一段長時間，所以處理郵件時應該戴上口罩和手套，完成後更應該洗手。

收完包裹要洗手。（《學是疫學非》截圖）

「看門口」藥物大全。（《學是疫學非》截圖）

第5波疫情下市民都會購買藥物「看門口」，節目就介紹了共9種有效紓緩不適的藥物、飲用食品，更介紹了一款血氧含量監察儀器，監察時如血氧含量讀數低於95%，就屬於缺氧狀態，需要注意身體狀況，對於患上新冠肺炎的患者有用處。

血氧含量監察儀器。（《學是疫學非》截圖）

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