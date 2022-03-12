學是疫學非｜上車噴消毒酒精好危險　做漏一樣嘢隨時令成架車爆炸

《學是疫學非》第二季由「是非精」張寶兒、何依婷、何泳芍、陳詩欣、陳欣茵以及「流姑娘」何沛珈主持，早前講完各種防疫冷知識後，第三集就講到市民居家，以及外出時注意的事項，原來上車狂噴消毒酒精有可能令架車爆炸！



教點樣檢查「水封」（U-型管）。（《學是疫學非》截圖）

點樣檢查「水封」（U-型管）

節目首次講解家居浴室、廁所或廚房的去水管中的U-型管對於阻隔病菌有多重要，其後解釋，如果時常在廁所內嗅到渠味，即可以「水封」（U-型管）已失效，可能已出現破損。教授又指，如果沖水（去水）時聽到咕嚕聲，即是有隔氣，又或者可以用一條裝去了泵的膠管插入去進位，去測驗水位。

餐廳隔板真係有用。（《學是疫學非》截圖）

餐廳隔板真係有用？

現時市民仍有不少人外出到餐廳進食，教授與「是非精」何依婷、陳欣茵也通過做實驗測試間隔板的功用，原來在沒有裝間隔版的情況下，飛沬有很大可能噴到隔籬枱，但間隔板亦不可以過大，因為會影響空氣流動，令該區域滯流帶有病菌的空氣。最後教授亦指，進食時不宜交談，最好還是「快啲食完快啲戴返個口罩，冇咩事唔好留喺餐廳」。

上車噴消毒酒精可以好危險。（《學是疫學非》截圖）

上車噴消毒酒精隨時爆炸

市民也有不少機會坐私家車，節目指出上車噴消毒酒精也存在不少危險，因為消毒酒精的起火點低，如果一個密閉空間內存在過多酒精含量的話，就會很易燃。教授還說：「有火嘅時候，成架車就會爆炸。」不過要消毒的話亦有其他選擇，例如光觸媒，或者漂白水都可以，又或者將酒精稀釋到70%，80%一樣可以殺菌，而且噴消毒酒精前一定要打開窗。

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