單文柔被陳展鵬狂讚冧到爆　認超迷戀老公：佢始終都咁靚仔好危險

陳展鵬早前在節目《人夫放假約出去滾》中分享與太太單文柔（Phoebe）的愛情故事，更自爆當年擔任港姐評判時已經對Phoebe有好感，近日Phoebe作客陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》，同樣大讚老公陳展鵬，更直認超迷戀對方：「而家同之前都迷戀佢嘅，屈服於喺佢嘅五指山之下嘅，但係以前可能再崇拜多啲，再鍾意多啲。」Phoebe透露早在英國留學時就有追看無綫（TVB）劇集《單戀雙城》，雖然當初是為了看陳茵媺，但在過程中就開始對男主角陳展鵬有好感，之後相識、相戀，組織家庭。



單文柔（Phoebe）直認超迷戀老公陳展鵬。（YouTube影片截圖）

陳展鵬經常「花式」稱讚Phoebe。（YouTube影片截圖）

Phoebe笑言在拍拖初期經常被陳展鵬「花式」稱讚：「未試過有人讚我讚得咁叻，我連攞個杯飲水，或者識得點樣落街佢都讚我『好叻，點解你咁叻，點解你諗到呢樣嘢咁勁！』即係可能我安排一啲嘢，好小事，佢覺得係好乖呀、好叻呀，我就覺得嘩，佢好識得欣賞我，覺得好好呀。」不過婚後就難免有摩擦，開始挑剔，搞到Phoebe都有點不甘心：「我都話點解你冇以前讚我讚得咁多嘅？點解好似做啲咩都爭少少嘅？」但Phoebe最後都有大讚老公：「但係佢始終都咁靚仔，我會好危險㗎嘛。」看得出Phoebe真的十分迷戀老公！

Phoebe真係好迷戀老公！（YouTube影片截圖）

Phoebe與陳展鵬在2018年結婚。（IG@smyphoebe）

Phoebe與陳展鵬在2018年結婚，翌年誕下愛女「小豬比」，一家三口幸福美滿，不過Phoebe就笑言囡囡比較鍾意媽咪，搞到陳展鵬呷醋：「我老公成日覺得鍾意佢多啲，但其實唔係，所以我就盡量培養佢哋嘅感情，而家豬比見到爹地『No，唔鍾意爸爸』，佢好傷心，佢個樣直情係失戀，跟住『豬比，你有冇事呀？』係咁撩佢。」敏之直言陳展鵬婚前感覺嚴肅寡言，但婚後就變化很大：「佢直頭變咗另一個人呀！佢而家好Nice，好開心呀，慈父咁呀。」

敏之直言陳展鵬婚前感覺嚴肅寡言，但婚後就變化很大。（YouTube影片截圖）

「小豬比」好得意！（IG@smyphoebe）

在2016年參選港姐的Phoebe，當初瞞着家人報名，更不顧家人反對入行：「佢哋係震驚，但我話試下囉，輸咗又冇問題，結果又真係落選咗。」雖然Phoebe最後落選，但就成功令評判之一陳展鵬留下深刻印象，他曾指自己對Phoebe一見鍾情：「佢唔知點解喺台上面，我覺得佢好似好冇信心，你好想去保護佢，畀啲信心佢。」之後他們因為公司台慶等活動而加深認識，拍拖一年幾後結婚，如今小豬比亦健康成長，愈來愈可愛！