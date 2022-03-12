毛舜筠繞道泰國計錯日子慘中伏　終返港呻感覺似打仗：係咪淪陷喇

毛舜筠（毛姐）與老公區丁平在去年聖誕飛往加拿大，與兩個女兒團聚，原定在今年1月初返港開拍新戲，但卻因港府對美、加、英、法等國家實施「熔斷機制」，結果一直滯留當地。後來毛姐決定繞道經泰國回港，但就因計錯日子，打亂了她返港的計劃，她更用「中伏」來形容今次的經歷，並拍片同大家分享經驗：「譬如我1號離開加拿大，2號開始就係第1日喇，喺曼谷，到15號就係整整第14日，16號我咪可以返香港囉。」但在16號毛姐到達機場時才發現上不到飛機，原來因為時差問題，她在1號離開加拿大時，香港是2號，所以她實際上要到17號才可以飛返香港。



毛舜筠繞道經泰國回港，但就因計錯日子，打亂了她返港的計劃，她更用「中伏」來形容今次的經歷。（YouTube影片截圖）

原來因為時差問題，她在1號離開加拿大時，香港是2號，所以她實際上要到17號才可以飛返香港。（YouTube影片截圖）

毛姐得知未能登機後即改機票，再改香港入住隔離酒店的日子，幸好都一一落實。毛姐輾轉之下終於順利返港，但她亦感嘆整個過程太艱辛：「我係話喺加拿大受盡香港政府熔斷機制嘅折磨，我諗過往嗰兩個月，嗰9個國家嘅香港居民都身同感受，都好明白我哋點樣被折磨法，因為每次當特首一宣布我哋又唔返得香港喇，通常係我哋時間嘅半夜，咁就要即刻起身立即改機票同隔離酒店，你知香港嘅隔離酒店幾搶手㗎啦，真係好擔心改到機票都冇酒店。」

毛姐提醒大家在上機前要填妥表格。（YouTube影片截圖）

毛姐繞道經泰國返港，但她就抱怨回到香港後感覺似打仗：「由一個悠閒慢活嘅曼谷飛返香港，一踏入機場就好似打仗咁樣嘅香港，剩係喺酒店檢疫呢件事上面，你已經發覺兩個地方嘅處理方式好唔同。喺曼谷佢哋都上到嚟房間同我做檢疫，但佢哋上嚟之前先會打個電話畀我，然後上到嚟會撳一下鐘仔，然後開門做檢疫啦。但一返到嚟香港第二朝早瞓醒，你就會聽到有人不斷撳鐘同埋拍門，之前又冇通知你㗎喎，你咪即刻要換衫、戴口罩、搵身份證啦，咁都需要一分鐘啩？喺呢一分鐘裏面，佢哋就不斷喺度拍門撳鐘，喺個門口度『檢疫呀！檢疫呀！攞身份證呀！』，真係令到你個心情好緊張同好煩躁呀！」

毛姐抱怨回到香港後感覺似打仗。（YouTube影片截圖）

港府在周三（9日）透過緊急警示系統向全港市民同時發出中英文版本的緊急警告，除了訊息提醒外，手機還發出長達10秒的震動和恐怖音效，令不少市民大感恐慌，毛姐亦直言收到時被嚇親：「連一個訊息都要用警報式通知我哋香港市民，你知唔知嗰日一響，我嚇到個心都跳埋，我即刻問我老公發生咩事，佢話係政府畀我哋嘅訊息，我話香港係咪淪陷喇？所以我哋必須要調節好自己嘅心情，每日多啲練習深呼吸，用正面啲、樂觀啲嘅態度去面對不一樣嘅香港。」

毛姐被訊息嚇親。（YouTube影片截圖）

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