ViuTV今年出三套原創港劇　MIRROR擔正劇今年播再攻印尼泰國市場

ViuTV近日於香港國際影視展公布2022年推出劇集。ViuTV原創港劇有由劉俊謙、蔡思韵、吳海昕、徐天佑主演的《二月廿九》續集，現正播映中的《940920》。此外，由MIRROR三子呂爵安（Edan）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、袁澧林、魏浚笙、吳海昕有份參演的《I SWIM》，以及梁詠琪、周家怡主演的《反起跑線聯盟》亦在列表中。



《I SWIM》。（海報）

《I SWIM》劇照：

值得一提的是，ViuTV今年將推出原創印尼劇集《Assalamualaikum Calon Imam S2》以及《Pretty Little Liars S2》。至於「黃Viu煲劇平台」（下稱「黃Viu」）更推出原創泰國音樂劇《WANNABE》。

《940920》劇照。（劇照）

《940920》劇照：

電訊盈科（0008）於今年一月宣布預計推出30項原創作品。Viu首席內容採購及開發總監李欣欣說，今年會繼續豐富Viu Originals的原創強大陣容，加碼推出泰國、馬來西亞、菲律賓及印尼的本土創作，以及製作迎合區內用戶口味的韓語及華語作品。

Viu首席原創內容總監杜之克透露，計劃每月都推出原創作品，讓用戶可隨時隨地繼續透過平台欣賞多元化的亞洲內容，當中包括更多的華語作品，期望有助Viu進一步鞏固在OTT娛樂市場的領先地位。

即睇《反起跑線聯盟》以及其他原創劇海報及劇照：

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