家族榮耀 | 胡卓希戀梁靖琪唔抗拒姊弟戀：姐姐有姐姐嘅吸引力！

近日劇集《家族榮耀》中金龍太子爺龍文標力追二奶女昭慈（梁靖琪飾），男方超過一米八的高挑身材以及俊俏外表，迷倒不少女士！也許年輕一輩一眼就認出他是在樂隊Dear Jane MV中飾演文青女神袁澧林（Angela）男友的胡卓希（Jason）。



胡卓希（Jason）在《家族榮耀》與梁靖琪（Toby）力追姐姐梁靖琪（Toby）。（《家族榮耀》劇集截圖）

現年31歲的Jason是古天樂旗下藝人，同門師兄姐有林峯、宣萱、佘詩曼、周秀娜等，後台強勁。2016年Jason參演Dear Jane「都市愛情三部曲」MV一炮成名，每部MV均有過千萬點擊。隨後Jason轉型做演員，參演ViuTV電視劇《理想國》、《男排女將》等。

胡卓希（Jason）同袁澧林（Angela）參演Dear Jane《哪裡只得我共你》：

Jason條件這麼好，免不了吸引一堆狂蜂浪蝶。今他接受《香港01》訪問，透露原來曾經試過像龍文標一樣狂追女仔！他說：「好細個時都有試過嘅，好似啲狂粉咁上網不斷揾個女仔嘅嘢，就係為咗知佢多啲嘢就可以溝通到。」Jason曾透露中學時期的他是「沒自信的毒男」，內向又自卑。雖說追女仔最緊要厚臉皮，但他亦不敢像龍文標一樣追到上門，他說道：「我性格其實比較內斂怕羞，唔太敢好似龍文標咁做到出晒面。」

Jason直言不敢學龍文標一樣狂追女仔。（《家族榮耀》劇集截圖）

現實中，Jason比梁靖琪細7年，但兩人卻十分匹配，絲毫不見有突兀感，或許是留鬚的緣故，令Jason比起實際年齡更顯成熟，更有型佬魅力！Jason不抗拒姊弟戀，指揀女友最緊要個性投契，他笑道：「姐姐有姐姐嘅吸引力！ 我本身個人都老積啲，所以同成熟啲嘅其實仲溝通到。大幾多年或細幾多年我又唔會諗，睇夾唔夾到先係最重要！」

Jason謙稱自己「未夠班」擔得起「男神」一名。（Instagram／@jason_wuch）

Jason「MV男神」的形象深入民心，他謙稱自己「未夠班」擔得起「男神」之名。他曾透露心目中的男神標準是竹野內豐和張國榮，並指自己與上述神級男神有一段距離，但會努力向偶像進發，他說：「希望自己真正更配得上呢個名嘅時候，都仲有人咁叫我。」

近年轉型當演員的Jason暫未有新代表作，他不違言希望有新角色令觀眾記住胡卓希這個人，但他仍希望別人記得他是「Angela Yuen男友」、「Dear Jane MV男主角」或「陳浩然」，他說：「搣甩又唔想喎，有作品角色咁多年後仲有人叫好開心㗎！不過當然會想有新角色俾觀眾記得啦，所以叫我浩然又好，龍文標又好，胡卓希都一樣開心。」

Jason稱觀眾仍記得他在Dear Jane MV的演出，大感開心。（IG@jason_wuch）

Jason即將於新劇《叠影狙擊》飾演型格殺手，不但再拍住黃浩然上，同劇更有師姐周秀娜。這次是與娜姐二度合作，Jason對她讚口不絕，「娜姐好捱得，有多動作戲都親身上陣，而且好Friendly ， 一啲架子都無。」

Jason即將亮相新劇《叠影狙擊》，同周秀娜拍住上，敬請期待！（IG@jason_wuch）

胡卓希（Jason）更多型照：

+ 14

最新一集《家族榮耀》劇情：

+ 11

家族榮耀 | 梁靖琪曾嫁有米闊少為愛憔悴 再婚三年抱兩更幸福