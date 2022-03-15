梅啟明老婆千字長文控訴極渣行為7宗罪　聲稱情婦可召梅艷芳上身

已故香港天后梅艷芳的兄長梅啟明早前接受傳媒訪問，聲稱有人冒充梅媽登報與他脫離母子關係毫不知情，矛頭直指姪仔梅柏麟，他更表示已報警處理，一定會追究到底。而梅啟明的太太Joey就因為不忍他再向梅媽勒索金錢，加上梅啟明風流背妻偷食泰籍情婦，令為Joey忍無可忍，曾公開3段錄音證據大義滅親踢爆他的罪行，向傳媒披露他的貪錢真面目，指控其極渣行為。她直指梅啟明從來不懂反省，甚至永遠把錯推在別人身上，現在連最親的人也傷害，她與兒子不得不要與他劃清界線。

梅啟明月前入稟控安樂電影有限公司侵權，梅媽不值他行為，更揚言要斷絕母子關係。（資料圖片）

今日 (15/3)，Joey再向傳媒體爆料繼續數臭梅啟明惡行，寫下千字長文大控訴。Joey指梅啟明與泰籍女友合力踢走梅媽身邊親友，以便操控梅母這部人肉提款機，甚至以立妾為由，向梅媽索取禮金。梅啟明還向醫院護士稱泰籍情婦是他的老婆，讓女友能夠以新抱名義進出醫院找梅媽。他更呃神編鬼地向梅媽表示他的泰籍女友擁有無邊法力，竟聲稱對方能召呼梅艷芳的靈魂上身與梅媽溝通。

梅媽覃美金對兒子行為不滿。（資料圖片）

Joey又指泰籍情婦不單致電騷擾及威脅她，更恐嚇她若果來港見梅啟明，便會代梅媽打她。Joey和兒子為此一直承受很大壓力，故她決定回港了解，豈料完成隔離後，梅啟明卻不讓妻兒返回梅媽每月以4萬8、阿梅信託基金交租的北角寓所居住。Joey還透露上月在梅啟明會見傳媒前，曾要求她與兒子一同現身營造一家三口樂也融融的假象，Joey說她拒絕配合後，在梅啟明身旁的泰籍情婦即搶過電話，要約她出來見面講數。

梅媽自梅艷芳離世後，多次進出法院。(資料圖片)