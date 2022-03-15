范冰冰與韓國導演姜帝圭敘舊大飲三支紅酒　或繼續發展在韓事業？

范冰冰4年前因稅務風波及陰陽合約問題，在內地一直未能全面復出，但在國外似乎片約不斷。除了同一班荷里活女星Jessica Chastain、Penélope Cruz、Diane Kruger等合作間諜片《355：諜影特攻》（The 355）之外，本月初還飛往韓國客串姜河那、李玉英主演的韓劇《Insider》，積極投身海外事業。



冰冰繼續發展海外事業。（instagram@bingbing_fan)

日前，冰冰在IG曬出與韓國導演姜帝圭合照，兩人曾於11年前合作電影《登陸之日》（My Way），她寫道：「電影《登陸之日》（My Way）已經10年了，他完全無變過，好開心和他聊天、工作，也很愛跟他飲酒，昨晚我們喝了三支紅酒。」相中的姜帝圭搭著冰冰的膊頭，友誼依舊。

看得出冰冰今次同姜帝圭敘舊非常開心，有指她客串的劇集已進入後期製作階段，不知道兩人會否有後續合作，又或者幫冰冰搭橋牽線，助她開展在韓事業。

冰冰同姜帝圭敘舊。（instagram@bingbing_fan）

59歲姜帝圭憑藉處女作《隔世琴緣》、開創韓國電影文藝復興先河的《生死諜變》及吸引超過1000萬人次觀看的《太極旗飄揚》三部電影，曾受到「改變韓國影壇模式」的高度評價。20多年來他執導的電影只有7套，2011年中日韓合拍的《登陸之日》斥資300億韓元（約1.9億港元）打造，但票房口碑皆差強人意。目前姜帝圭只有一套作品《波士頓1947》待上映，由河正宇主演，不知道到時評價會如何。

冰冰在《登陸之日》中飾演女游擊隊員。（instagram@bingbing_fan）