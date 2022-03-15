梁雨恩轉型飛鏢運動員 疫情影響收入:好多飛鏢品牌活動都無法舉行

有線寬頻集團推出「有線陪你在家開心啲」與市民攜手抗疫，其中包括推出「運動Keep Fit啲」系列，旨在與廣大市民一同居家抗疫之餘，同時保持運動習慣，以及透過運動促進精神健康。旗下香港開電視亦全力支持，特於官方Facebook及Instagram網上直播課堂「運動Keep Fit啲」系列之《有線星級學堂：輕鬆在家gym》，課堂由昨天開始逢星期一至五早上八時三十分直播。此外，香港開電視特別為觀眾剪輯課堂精華片段，並於明天(16/3)起早上八時至八時半播出，調動原定新聞《Cable早晨》，播映《有線星級學堂：輕鬆在家gym》，實行身體力行與市民輕鬆在家做運動。節目分別邀請多位星級運動員，包括有前軟式飛鏢世界冠軍梁雨恩、香港羽毛球代表葉姵延、香港花式滾軸溜冰代表蔡穎怡等，冀帶動「全民運動，共同抗疫」的氛圍。今日由梁雨恩打頭陣擔任嘉賓，而在疫情期間，因為大部分賽事均取消，梁雨恩直言收入大受影響，成為疫下的受害者之一。

梁雨恩目標赴日參加職業聯賽。

由歌手轉型運動員的梁雨恩，坦言在疫情下，大多本地飛鏢賽事均要取消，縱使零星的外地賽事如期舉行，但因酒店隔離費高昂，往外地參賽成本太高，因此只好無奈打消出國比賽計劃，她說：「除咗比賽取消之外，好多飛鏢品牌嘅宣傳活動都無法舉行，所以都好影響到收入。」雖然收入大受影響，但梁雨恩表示已適應了抗疫的生活，她謂：「始終疫情都年幾兩年喇，希望疫情過後，自己『餓夠』比賽，可以有新衝勁重新投入比賽生涯。」

(左起)梁雨恩與體能教練曾德誠及蘇伊俊一 ... 線星級學堂：輕鬆在家gym》。