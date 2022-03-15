喜歡妳是妳｜楊潮凱獲駐港澳洲領事館發文祝賀　「打了支強心針」

楊潮凱首次執導的電影《喜歡妳是妳》，早前成功入圍大阪亞洲電影節2022「競賽單元」，以及榮獲澳洲 Queer Screen’s 29th Mardi Gras Film Festival 的 Audience Award for Best Narrative Feature（觀眾票選最佳劇情片）獲不少網民留言恭賀。

楊潮凱首次執導的電影《喜歡妳是妳》早前成功入圍大阪亞洲電影節2022「競賽單元」及榮獲澳洲 Queer Screen’s 29th Mardi Gras Film Festival 的 Audience Award for Best Narrative Feature(觀眾票選最佳劇情片)

而今日（15/3）駐香港澳洲領事館在社交平台發文祝賀電影得獎：「恭喜香港電影《喜歡妳是妳 The First Girl I Loved》榮獲第29屆澳洲Mardi Gras Film Festival 觀眾票選最佳劇情片! 由Hoi Yeung (楊潮凱) 與 #吳詠珊 首次聯合執導，《喜歡妳是妳》講述兩位傳統女校女生的青春愛情。Mardi Gras Film Festival 每年於悉尼舉行，是澳洲LGBTQ+年度電影盛事，亦是全球最大的同性跨性電影展之一。」想了解更多可按此登入。

對於駐香港澳洲領事館在其官方社交網發文祝賀電影得獎，楊潮凱接受《香港01》訪問時表示十分驚喜：「多謝澳洲領事館的祝賀，感謝對我們這部香港電影的關注，今次得到觀眾票選最佳劇情片，確實為我們團隊打了一支強心針，希望在不久的將來可以帶更多的作品到當地與電影人及觀眾交流。」

駐香港澳洲領事館發文祝賀。