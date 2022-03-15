陳國峰不幸染疫遭連串打擊　零收入陷經濟困境：交租食飯都成問題

本港第五波疫情嚴峻，不少藝人的工作都大受影響，收入大減，今日（15日）陳國峰在IG發文透露由今年1月開始經歷連串打擊，包括爸爸意外離世、媽媽不幸染疫、工作收入大減7成、現時僅靠TVB的收入撐住、太太亦停工2個月還未復工：「完全零收入，經濟發生大危機，連交租食飯都成問題，屋企還有兩件小朋友。」他亦不幸染上新冠肺炎，目前正在自我隔離。



陳國峰在IG發文透露由今年1月開始經歷連串打擊。（IG@hugepenny）

現年39歲的陳國峰在2010年參加《超級巨聲2》後入行，加入TVB後有拍劇，亦有主持節目，去年TVB宣布與芒果TV合作推出音樂節目《聲生不息》，凡年滿18歲的新晉、現役歌手、演藝人員及娛樂圈新秀都可報名參加，但當時就在IG自爆想報名參賽，卻被拒絕：「夢想只係年青人的專利嗎？究竟年滿18歲定義係咩？但係又話我年紀大，唔可以參加。」雖然王祖藍其後公開表示將放寬年齡限制，但陳國峰最後亦未能入圍。

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原本有投資拉麵店的陳國峰，在疫情前已退股，由於疫情之下收入大減，他亦重操故業，復出擔任健身教練，除了操肌復出做回老本行之外，他更曾被影到與莫家淦炒散搬貨，日薪$900，他曾在接受《香港01》訪問時坦言生計大受影響：「呢兩年我真係陷入人生低潮，如果唔係都唔會出去做其他嘢，要幫補家計，因為有兩個小朋友經濟壓力都大，除咗做教練，我之前都有登記過做職業司機，不過始終都過唔到自己嗰關，最後都冇做到。」

陳國峰復出做健身教練，用三個月操成倒三角身形。（IG截圖）

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身為家中獨子的陳國峰，一向孝順父母，可惜爸爸早前在家中跌倒，送院救治後情況急轉直下，最後不幸離世，令他大受打擊，由於疫情關係，爸爸的後事亦只能一切從簡。除了幕前工作之外，陳國峰主要靠其健身教練工作維持生計，而太太就從事美容工作，不過因疫情反覆，兩公婆都因而收入大減。雖然陳國峰面對重重難關，但他仍積極面對：「我都要堅持活着，生命只得一次，我要做一個盡責父親，我相信雨後會有陽光，香港人加油，永不放棄精神，疫境自強。」不少圈中好友包括陳山聰、洪永城、姚子羚、孫慧雪、何雁詩等都有留言為他打氣，希望他能度過難關。