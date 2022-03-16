東張西望│梁敏巧深夜回家被變態佬尾隨　慘遭不明液體射中小腿

2019年參選香港小姐的梁敏巧（Maggie），上年開始加入《東張西望》團隊做外景主持，成為新任的「東張女神」。擁有好身形以及逆天長腿，Maggie不時也在社交平台大派福利，因此成為新一代的宅男女神。

新一代「東張女神」。（IG：maggiemanhau）

今天（16日）Maggie深夜下班時份，竟遇上一件膽戰心驚的事情，事後Maggie在IG限時動態分享這件事：「凌晨1點幾2點放工，夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦Feel到右小腿比（畀）嘢射一射然後濕咗。個心離一離睇吓我係咪踩水氹中雀屎，但又無喎。」

說到這裡，原來Maggie一直都被一名男子尾隨，她看到身後有一名男子，該男子被發現後即刻跑走，「當刻覺得好嘔心到忍唔住流咗眼淚，即刻搵紙巾抹。」

疑似遇到變態佬。（IG：maggiemanhau）

Maggie接受《香港01》訪問時候回應，表示下班的時候已經很累，並沒有留意有人跟隨：「夜媽媽又自己一個女仔，條街無人，當時真係好驚，所以我唔敢追佢，好驚追到佢，佢會做啲再變態嘅行為，我又唔知嗰啲係咩液體，好驚係污糟嘢甚至唔知乜化學嘢，所以即刻用濕紙巾同火酒清潔，抹抹下個人先回魂，又驚又擔心，忍唔住都喊出嚟。」

直到今天睡醒，Maggie透露兒時也曾遇過變態佬偷拍，直言後悔那一刻沒有報警處理：「好多朋友安慰我叫我報警，我都打算咁做，唔可以畀呢啲人無法無天。依加夜返真係會好驚有陰影，自己一個要小心打醒十二分精神，真係太夜會叫人出嚟送我返屋企，朋友們都好好，話買防狼器同防狼噴霧畀我，我之後都會帶定。」

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