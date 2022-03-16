家族榮耀 | 朱鑑然係大隻港隊泳將　前度同緋聞女友都係女神級

劇集《家族榮耀》有不少靚仔演員，除了飾演金龍太子爺文標的胡卓希（Jason）外，飾演楊茜堯細佬的朱鑑然（Kevin）也是顏值爆表，並稱《家族榮耀》兩大小鮮肉男神。近日一集他幫楊茜堯埋藏艾威屍體，更頂下殺人罪名，堪稱好細佬典範。



朱鑑然（Kevin）在劇中飾演楊茜堯細佬。（《家族榮耀》劇集截圖）

現年33歲的「翻版彭于晏」Kevin自幼移民加拿大，1997年回流香港讀書，中學就讀本地傳統名校九龍華仁書院，在溫哥華英屬哥倫比亞大學主修人文地理。14歲在港讀書被選入做香港游泳代表成員，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，更是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者。

Kevin是港隊泳將，更是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者，好大隻。（IG@@kevinstarkchu）

Kevin在劇中多與楊茜堯、 劉沛蘅（Hillary）有對手戲。他稱讚楊茜堯就似真家姐一樣照顧他，而同劉沛蘅、胡卓希、潘藝桐等同齡人收工後會約出去食飯，關係熟稔。

Kevin同劉沛蘅（Hillary）關係曖昧。（《家族榮耀》劇集截圖）

Kevin表示「好鍾意做男神」，但他謙稱未達這個級別，「 我心目中嘅男神係影帝級，所以我覺得我不是男神，仲有好多好多苦工要落。」他自認同彭于晏在熱愛運動方面較相似，其他地方就不太似。

Kevin在《破風》認識彭于晏，兩人又係幾似！（朱鑑然Facebook）

戲中Hillary活潑可愛，與Kevin曖昧有感情線，現實中Kevin前度是MIRROR成員Ian（陳卓賢）氣質女友Amy（盧慧敏）；又曾同柯震東緋聞女友、火辣性感的台灣女星邵岱兒（Debbie）傳緋聞。Kevin沒有理想型女友，拍拖最注重雙方是否投契，他說：「活潑有活潑嘅煩，斯文有斯文嘅悶，我自己就文靜又好動，所以都麻煩哈哈！」圈中他最欣賞勤力的袁澧林（Angela）和舞台魅力強勁的陳蕾。

Kelvin前度是Amy Lo。（IG@lqamy）

而條件優越的Kevin原來都曾經被女飛，女方更當面撕爛示愛貼紙，他憶述：「試過二年班鍾意一個同班女仔，老師Last day派貼紙，我揀左個心型貼紙，寫左 I love you xxxx 擺左喺心儀對象張檯上面。結果係俾對方擦走啲字，撕爛張貼紙，掉左落垃圾桶。事後反省過可能平時我成日整蠱佢，所以唔係好Feel到我嘅愛。」

邵岱兒（Debbie）。（邵岱兒IG）

Kevin大方透露現在感情狀況是單身，笑言「慢慢學識自戀」。他現正忙於與同公司的周秀娜和黃宗澤拍劇，未來或有機會離港拍攝。

朱鑑然（Kelvin）型相：

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邵岱兒（Debbie）靚相：

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盧慧敏（Amy Lo）：

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