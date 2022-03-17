郭晶晶霍啟剛貼地育兒不溺愛肯吃苦　一款兒童用品意外洩豪門秘密

霍啟剛與跳水皇后郭晶晶結婚至今10年，育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛名門出身，家族身家估計最少300億港元，居於清水灣的3層樓高價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，甚至被譽為「最樸實的豪門夫妻」。霍啟剛的豪宅亦沒有超豪裝潢與華麗擺設，客廳採用米白色布置，一旁櫃子上放滿孩子的玩具，和一般家庭無異。

霍啟剛和郭晶晶非常Sweet。（微博圖片）

他們教育小朋友亦奉行貼地政策，即使有私人司機，仍會帶同小朋友坐巴士等公共交通工具。郭晶晶與霍啟剛的育兒理念是要捨得讓孩子吃苦，他們曾帶仔仔體驗農耕生活，一起插秧，讓他明白到糧食的來之不易，從小培養惜食的習慣。他們還有會讓孩子幫手洗車，幫忙做家務，打掃屋企進行大掃除，又會讓仔女參與慈善活動幫助有需要的人，一家人享受天倫之樂的同時，亦為孩子灌輸正確的思想教育。晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有工人姐姐，但她都會親力親為照顧孩子，並希望以身教來讓小孩自小養成良好習慣。

不過，早前晶晶於社交網分享了她新買的兒童汽車安全座椅，表示這是她的新寵，疫情下未能帶小朋友出外玩，但是她真的很喜歡這張安全椅，並為網民作講解介紹，結果卻無意中洩漏了霍家的驚人財力。雖然晶晶和老公教育孩子頗為嚴格，不過對於小朋友的用品，兩人都很捨得花費，有眼利網民就發現晶晶這新買的兒童汽車座椅，價值近5,000港元。

郭晶晶日前分享了她新買的兒童座駕安全椅。(小紅書)

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