鄭伊健被傳赴台拍攝《華燈初上》　林心如IG留言3隻字回應傳聞

鄭伊健白色情人節被直擊現身台北街頭，負責製作台劇《華燈初上》的製作公司百聿數碼隨後證實確實為拍戲赴台。



有劇迷好奇鄭伊健是否加入《華燈初上》，對此，《華燈初上》製作人兼女主角林心如給予回應。

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鄭伊健赴台隔離完畢後，14日到台北東區百貨公司超市逛街，預計停留3個月，外界關心為何赴台？百聿數碼回應，他確實是赴台拍戲，不過內容都在保密階段，為呈現最好的品質，希望各界給予藝人隱私空間，讓藝人順利將工作完成。

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由於鄭伊健是參與《華燈初上》製作公司的戲劇，讓劇迷難免聯想是否是拍攝《華燈初上》，特地到林心如IG留言處詢問，「真的會有鄭伊健嗎？」釣出林心如本人回應，「沒有啊。」也有網友補充，他是準備拍另一部戲劇，據悉，鄭伊健拍攝的戲劇為懸疑推理劇《百萬人的推理》。

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