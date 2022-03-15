鄭伊健有情有義十足「陳浩南」　為老友爭取加薪又暗中支援醫藥費

久未露面的鄭伊健，今日由台灣傳來消息，原來已赴台接受完隔離，嚟緊3個月都會在台灣拍劇據，而劇組班底天是Netflix人氣劇集《華燈初上》的製作公司百聿數碼。網民見到不禁想到伊健未有跟一眾兄弟返內地做「大灣仔」，反而選擇赴台拍劇，未有靠食老本，很有自己一套。事實上他對朋友一直都是義字行頭，十足陳浩南一樣，當中更願為朋友無條件付出。

向來熱愛戶外運動的鄭伊健，近年工作量減少，閒來行山打羽毛球。（Ekin Cheng 鄭伊健@Facebook）

最經典一例是黎諾懿在一次訪問中透露，他要好好感謝鄭伊健，在自己生命中出現。事源在他最霉嘅時候，伊健曾扶過他一把。「伊健會叫我去佢屋企揀衫，因為佢好多衫都只係着過一次，着完就會送俾我。佢仲話：『嚟啦！啲衫我都唔要，過嚟揀啦！我淨係喺大陸着過，香港人唔會知嘅。』佢真係好似一位大哥哥關照住一位小朋友嘅成長一樣。」伊健的細心，令人佩服。

前年黎諾懿有機會上位做主角，做節目主持，於訪問中都重提獲好友伊健的支持。（資料圖片）

至於已故好友錢國偉，他與伊健相識於微時，感情至深。2010年錢國偉捲入無綫高層貪污醜聞，當時人人都紛紛割席，但伊健不單沒有，更用行動支持，繼續找他當演唱會導演。到錢獲判無罪當日，有傳伊健一早安排專車在法院接他到酒店開派對慶祝。2020年5月，錢國偉傳出患胰臟癌，曾到日本接受「免疫治療法」，花費巨大，有指鄭伊健曾仗義支援部分醫藥費，更替他親遍尋名醫抗。

2015年錢國偉同陳宛蔚的婚宴中，伊健擔任伴郎。（VCG）

導演錢國偉，終年58歲。好友伊健亦在扶靈名單上，陪他走最後一程。（資料圖片）

音樂上的最佳拍檔陳光榮，同樣是伊健的死黨。在一次訪問中，陳光榮力讚伊健是個會為朋友爭取福利的人，當時陳光榮跟伊健音樂上合作有好成績，偶爾間得知朋友薪水一直冇加過，二話不便衝入唱片公司高層房間幫他爭取，結果又的確成功爭取，連陳光榮都稱他確有「浩南哥」的質感。