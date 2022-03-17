家族榮耀 | 59歲樓學賢演張智霖老竇　超猛料同成龍李連杰拍電影

劇集《家族榮耀》進入大直路，明晚（18日）播出大結局。今晚一集驚爆張智霖（飾馬展鴻）父親之死真相。原來當初是張智霖父親打算綁架于洋（飾馬世宏），後來卻反被綁架，贖金未交到手，卻遇上爆炸，生死未卜。而飾演張智霖父親的便是台灣資深演員樓學賢。



樓學賢飾演張智霖父親世昌。（《家族榮耀》劇集截圖）

或者有香港觀眾認得樓學賢的臉孔。現年59歲的樓學賢憑住186cm身高，26歲在台灣以模特身份出道，30歲轉戰香港影圈，曾經與成龍、李連杰、劉德華等多位大星出演過多部電影，令香港觀眾留下印象。

樓學賢出道便與劉德華、譚詠麟、曾志偉拍攝《驚天12小時》。（《驚天12小時》截圖）

樓學賢一出道便受邀到新加坡拍王晶的《驚天12小時》，和劉德華、譚詠麟、曾志偉、羅美薇等合作，當時他在戲中展現壯碩身材。1994年，樓學賢拍攝陳嘉上執導，由李連杰主演的經典功夫電影《精武英雄》，樓學賢飾演日本高手芥川龍一，與陳真最後展開一場精彩對打。

1996年，樓學賢又與成龍合演唐季禮執導的《警察故事4之簡單任務》。此外，樓學賢在《火燒島之橫行霸道》戲份頗多，僅次於吳奇隆和金城武。而1998年他參演內地電視劇《水滸後傳》亦與吳京對打過。1999年，他又以男主角身份與舒淇拍攝《慾女》（又名《悍婦崗》），以及與蘇有朋、林志穎合作拍攝電視劇《絕代雙驕》。

樓學賢演日本人同李連杰對打。（《精武英雄》截圖）

樓學賢後來有感演藝事業起伏不定，2000年拍畢由唐季禮執導的《雷霆戰警》便決定息影，轉投科技業。他於2011年迎娶小他16歲的朱芷萱，育有一對仔女，後於2013年宣布復出。2017年有報道指他經濟拮据，他當時受訪留下男兒淚，透露仔女一度要停學以減省學費，紓緩經濟壓力。幸好最後一家製作公司跟他簽下5年合約，隨後樓學賢舉家移居北京。近年他再度參演同樣由唐季禮執導的電影《急先鋒》，主力在內地發展，並加入網劇大潮流。

樓學賢近照。（樓學賢微博）

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