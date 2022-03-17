迷網追兇︱編劇親解世界觀　大讚徐康俊僅憑外表傳神演繹角色

由徐康俊、金亞中和李施昤等主演的《迷網追兇》自上月於Disney+開播後，馬上被稱神筆燒腦劇，韓媒也點名大讚劇集世界觀獨特，令觀眾一看上癮！編劇李秀妍早前接受訪問時親解故事構思外，亦稱讚各主角的演出及表現。



《迷網追兇》講述李施昤飾演的「幽靈」24年前為拯救人類創造了「網格」後消失，2021年她突然再出現，卻一直協助殺人魔金成均。管理局職員徐康俊和刑警金亞中通過首集的殺人案遇上，為了追查，二人一同追查這個政府隱瞞了24年的秘密，並逐一揭開拯救人類滅絕背後的真相。

《迷網追兇》自上架後，憑燒腦劇情成為引起話題。（劇照）

傳媒多以神秘追蹤驚悚劇形容《迷網追兇》，李秀妍編劇也同意這是部結合三大元素的作品，之所有會創作這類型的題材，原因在於她希望能探討「我們如何生活」的話題。《迷網追兇》中，時間並非線性的，由於時間和空間都是連續，沒有開始或結束，所以編劇曾一度想把劇名改成單一個字「O」。

《迷網追兇》中演員間的對話不多，編劇希望能在沒有太多背景的情況下傳達信息。（劇照）

編劇在先前《秘密森林》等取得巨大成功，因此這次她表示想寫另類一點的故事。可是她坦言時間扭曲的故事已經很厭悶，所以為了給增添趣味性，反而希望觀眾能思考出「為什麼有人會花很大的精力去時間旅行來做這樣的事情？」。此外，她講到雖然故事以穿越時空為主，但她其實更想提升人類對環保問題的認識。《迷網追兇》以太陽風侵襲作為開端，她比喻全球暖化和水位上升等都一樣，也是風險同樣高的災難。

比起穿越時空，編劇更想提升觀眾對環保問題的認識。（劇照）

《迷網追兇》集合一眾實力演員，編劇首先大讚徐康俊單憑外表已演出角色自小受盡傷的悲傷氛圍，意外他對人物思想和感受的刻畫如此細緻。金亞中久違5年重返韓劇界，編劇也對她讚口不絕，驚嘆她與角色堅強又脆弱的性格一模一樣。可是令編劇最驚喜的則是李施昤，她表示「幽靈」是想着李施昤創作，即使對白不多，但也沒想到李施昤會答應出演。她更表示下次再有機會合作的話，會為李施昤加入大量動作戲，自爆想偷偷觸摸一下對方的肌肉。

編劇驚喜李施昤答應出演！（劇照）

按圖睇更多《迷網追兇》高清劇照：

+ 10

同場加映：二十五，二十一︱與未成年人戀愛非底線 嚴選7部師生戀韓劇

按圖睇7部人氣師生戀韓劇：