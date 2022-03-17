張雨綺做音樂劇評審引爭議　問演員為何無吻戲被鬧爆：不做功課！

由廖昌永、張雨綺、阿雲嘎、黃舒駿、小柯、大張偉擔任固定嘉賓的音樂劇綜藝節目《愛樂之都》於近日首播，邀請32位音樂劇相關演員進行劇目競演，最終選出「愛樂之冠」。



然而，節目剛剛才播出一集，張雨綺就引起不少的爭議，她作為幾位評審中唯一一位非音樂人，不止沒有做足功課，提出的問題也非常淺白，因此網友認為她不適合這個節目。

張雨綺在參加《乘風破浪的姐姐》後人氣急升。（微博@東方衛視愛樂之都）

事緣音樂劇演員趙超凡與前火箭少女101成員李紫婷表演經典劇目《馬戲之王》片段，結束後張雨綺問兩人在結尾處為何沒有深吻，這時趙超凡解釋道：「本身原版的劇目其實女主（角）是走開的，所以我覺得改成這樣子也是為了讓大家有一個念想。」張雨綺對此完全不了解。

在第二個劇目《搖滾紅與黑》中，葉麒聖與方書劍演繹了一個人的兩種情緒，張雨綺最後意識到了，但同樣也沒有看過原著。而改編自韓國音樂劇《Mia Famiglia》的《阿波羅尼亞》去年在內地上演時一票難求，節目中蔡淇、曹牧之和張瑋倫選擇了片段表演，當中有兩位是原劇演員，而張雨綺沒有事先做功課，還反問演員：「所以你們幾個是原卡嗎？」

對此，網友紛紛表示不滿：「張雨綺沒有資格當評委，請她退出節目」、「張雨綺沒有資格當評委，請她退出節目」，但也有網友指：「張雨綺就是來活躍氣氛，節目套路」等。