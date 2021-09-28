女兒們的戀愛4 | 張雨綺同男友突然中斷錄製　網友：應該整頓的人

內地女星張雨綺性格一向直來直往，敢怒敢言，在《乘風破浪的姐姐》後人氣急升，然而，她最近同男友李柄熹參加真人騷《女兒們的戀愛4》卻受到不少爭議，在8月尾還曾不滿節目「一捧一踩」的剪接手法，宣布退出餘下錄製。但在最新一集中，張雨綺的行為可謂引起眾怒。



張雨綺與小男友李柄熹。（微博@女兒們的戀愛）

事緣張雨綺同李柄熹將「逃離攝製組」作為第10個願望，兩人一上車之後，便關掉攝像頭，準備自駕去蘭州。由於臨時改變行程，令節目組措手不及，緊隨其後的導演發現他們開錯路，想致電問清情況，但對方不接聽電話之餘，絲毫沒有停車的意思，於是導演組只好一路跟隨一路按喇叭示意，但張雨綺完全無視，直至導演組追上來，兩人才肯罷休。

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在觀察室中的主持人張紹剛看見這樣的情況之後突然沉默了，他表示自己是攝像和節目編導出身，所以會想，幾十人的導演組，燈光設備全部都按照商量好的，在一個地方等待大家的工作，為此做了很多準備，所以他會從技術工種的角度，從實現的角度，從每一位編導都在辛苦工作的角度去看待，有一些自己的的想法。

在事後的訪問中，張雨綺絲毫沒有覺得自己對節目組造成的影響，還開心地說：「不做就沒有機會了。」

張雨綺對自己當日的做法似乎很滿意。（視頻截圖）

對此，網友們紛紛痛斥張雨綺同李柄熹的做法：「這種人真的很自我，自私！自以為是的個性，竟是在增加別人負擔身上」、「這樣確實是不負責，畢竟這還是有一部分工作的成份在，不是你一個人，是全組人」、「這種人不就是現在觀眾最討厭，國家要整頓的人嗎」等。