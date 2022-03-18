江華唱《我和春天有個約會》被聲討　當年出軌鄧萃雯引全城轟動

現年60歲的江華淡出演藝圈多年，去年12月宣布全面復出，不過就將事業重心放在內地市場，除了加入直播帶貨行列之外，更頻頻在抖音同網民互動。日前江華開Live唱歌給一班粉絲聽，戴帽出鏡的他一如既往地Chok，大唱經典劇集《我和春天有個約會》的同名主題曲，但就惹來爭議，有網民重提他當年與鄧萃雯在拍攝期間發展出超友誼的關係，事件更引起全城轟動。



江華一如既往地Chok。（影片截圖）

江華大唱經典劇集《我和春天有個約會》的同名主題曲，但就惹來爭議。（影片截圖）

江華與鄧萃雯在1996年亞視劇集《我和春天有個約會》中分別飾演家豪同小蝶，兩人在劇中有不少感情戲，但這段情卻發展到劇外，當時江華與太太麥潔文結婚4年，有傳媒影到江華連續6日出入鄧萃雯的住處，戀情因而曝光。同年6月，鄧萃雯稱受到電話騷擾，矛頭直指江華太太麥潔文，而麥潔文就聯同老公在節目《城市追擊》中力數鄧萃雯，指對方藉老公炒作，又指她在《我和春天有個約會》的記者會上主動撩江華，將一切錯誤歸咎於鄧萃雯，而鄧萃雯亦隨即開記招反擊，聲稱將控告對方，雙方展開隔空罵戰，事後江華得到了太太的原諒，回歸家庭，但鄧萃雯就形象直插谷底，甚至因事件被冷待雪藏。

《我和春天有個約會》十分經典。（劇照）

江華與鄧萃雯在劇中分別飾演家豪同小蝶，兩人有不少感情戲，但這段情卻發展到劇外。（劇照）

之後江華離開亞視，轉投TVB，事業也迎來了巔峰期，多年後他在訪問中坦言：「我很愛她的啊那個時候，真的，百分之一百喜歡她。」他亦曾在港台節目《舊日的足跡》中重提婚外情事件：「哪個少年不輕狂？人生總有失手、失控的時候，發生了必定有原因，我承認做法在道德上是錯事，反思知有問題要負起責任，做得不對便改過，最重要一齊面對及解決。」而麥潔文就表示當時剛誕下囡囡，沒有時間留意新聞，知道後有點驚訝，但她認為江華的心仍在自己身上，衡量過優點與缺點後，覺得不應因一些缺點去抹殺優點，她一直等老公回來，重新調整步伐，一起走未來的路。

麥潔文最後選擇原諒老公，更曾剖白因由：「大家看到的是我另一半犯錯，但大家看不到我另一半對我、對家庭做過多少好事，我不會張揚的。這個人做過多少壞事、做過多少好事，我會計，但總不能他一做壞事我就blacklist他。要愛一個人、放棄一個人，總不能因為一個污點就放棄整個森林。」（視覺中國）

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而鄧萃雯亦曾在《志雲飯局》中剖白自己從未想過要破壞別人的婚姻：「當我知道會影響第三個人嘅時候，我已經想離開，因為我嘅動機完全唔係咁。」2017年她在內地節目《魯豫有約》中談及這段情，並自言沒有怨恨江華：「因為我覺得我都有不對的地方嘛，大家都是成年人，都應該承擔每一個感情，可能只是一些情緒上面的很失望，但是我最終還是覺得如果你永遠將錯誤交給別人，可能當時會安慰一下我自己，但是最後能不能幸福的還是我啊，如果我不改變，沒有想清楚去檢討一下這個事情為什麼發生，我覺得往後我還是會重錯的。」如今鄧萃雯已經單身多年，雖然未能找到另一半，但她亦十分享受生活！

鄧萃雯曾在內地節目《魯豫有約》中談及這段情。（影片截圖）