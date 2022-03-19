43歲吳佩慈疑陷財困神隱多月近況曝光　素顏真實樣貌驚呆網民

現年43歲的台灣女星吳佩慈當年出道有「九頭身美少女」之稱，她於2014年決定息影，並與內地百億富商未婚夫紀曉波誕下了2子2女，定居香港。雖然兩人至今仍未結婚，但她也過着豪門少奶奶的名媛生活。近年鮮有公開露面的吳佩慈原本也會不時更新社交網分享她的富貴生活日常，但月前她已甚少更新，對上一次公開自己的照片已是近5個月前。近日她就罕有貼出近照，且更是素顏出鏡，其凍齡外貌驚呆了一眾網民。

吳佩慈為紀曉波誕下2子2女。（吳佩慈微博圖片）

吳佩慈圈中好友眾多，這次她為了支持閨密小S發起的「九九乘數表」挑戰，專程自拍了一段影片接受挑戰，而小S的新姐夫具俊曄也有拍片支持。久未露面的吳佩慈大方地以素顏上陣，毫不介意以真面目示人，樣貌看來完全沒有老過，穿上白T恤的她再加上濾鏡特效更添幾分少女味，連小S也不禁大讚︰「怎麼可以生了四個還那麼美又聰明！」一眾網民亦激讚吳佩慈Keep得極好，多年來依然漂亮如昔，凍齡美貌令人驚艷。

43歲的吳佩慈依然顏值在線。（小紅書照片）

吳佩慈息影後專心做內地富商紀曉波的背後女人，兩人育有2子2女，分別為8歲大女Hillary、6歲二仔Hans、4歲半三仔Hudson和2歲的細女Hailey，6年抱4，吳佩慈亦母憑子貴，獲贈珠寶，名牌服飾以及豪宅，有傳吳佩慈名下擁有多幢物業，包括在2016年以3.3億港元購入西半山瀚然50樓及51樓兩層全海景的特色戶等，甚至有報道指她的身家高達59億元。而紀曉波是香港融匯資本有限公司CEO，投資礦業、環保、房地產及博彩，估計算其身家逾100億元。

吳佩慈與男友 (右二) 紀曉波。(吳佩慈微博)

然而，紀曉波近年接連傳出欠債風波，金額高達250億元台幣（約69億港元），他之前還因欠債541萬元人民幣（約665萬港元）被告上法庭，當時吳佩慈出面解畫表示︰「這麼小的事，今天居然還能變成新聞，佔用了公共資源，實在感到很抱歉。」而吳佩慈於2016年以一筆過付款買入價值3.3億元、面積逾5,000平方呎的香港西半山豪宅，於前年已是第3度被抵押籌錢，至今仍未贖回，故有傳紀曉波一家近年陷入財困，紀曉波更於前年被友人入稟高等法院追討1億欠債。

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