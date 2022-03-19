《YES!》創辦人邵國華驚爆離世終年64歲　曾遇人不淑被騙整間公司

資深的電台節目主持人兼《YES!》雜誌創辦人邵國華驚爆離世的消息，終年64歲。他的好友Anthony Lo昨日於facebook發文公布他的死訊，表示：「我的好朋友邵國華，於今早離開了世界，享年64歲，和他相識了28年，是我第一份工《YES!》的老闆，之後，我們成了好朋友，和他一起選購結婚戒指、看著他的子女出生、一起喝酒吃海膽，那時香港市道好，吃海膽吃到飽，十分幸福，我們也喜歡一起看電影，他更替我出版了第一本小說，是個無所不談的交心好友，一個癌症病患者，克服困難，重生起步，雖然遇人不淑，被騙了整間公司，但依然堅持奮鬥，及後更成了醫療專家，生命力強是我最尊重邵生的地方，邵生更是香港第一個楝（棟 ）篤笑藝人，曾經主演過電影《救世神棍》等，亦是個出色的作家。遇上苦難的時候，我們都會互相支持，和他的太太也是好朋友，因疫情問題，家人和我都未能親身送別，倍感遺憾，他是我的長輩、師傅、好友，希望在遙遠的地方，你能好好的過活，再沒有病痛，重現笑容，我們一起做過很多核突的事情，也一起做過很多有意義的事，這一生能遇上邵國華這個好人，是人生的榮幸。一路好走了，好朋友。」

邵國華昨日離世，終年64歲。(Anthony Lo fb)

邵國華是《Yes》創辦人之一。(網上圖片)

邵國華綽號「邵大哥」，於1989年在香港電台與倪震、梁繼璋合作主持電台節目《三個寂寞的心》，探討愛情問題，深受年輕聽眾喜愛，更一度成為全港電台節目收聽榜榜首。 同年他與倪震創辦年青人雜誌《YES!》，並擔任該雜誌主編，雜誌大受年青人歡迎，後來發展「Yes卡」引起一眾追星族的抽卡潮，更成為了不少香港人的集體回憶。其後，他過檔到商業電台，1994年隨商台高層張承勷加盟新城電台，和雷宇揚、歐錦棠主持節目《香蕉俱樂部》，並成為該同名電影的編劇和演員。邵國華同時亦有參與電影創作，曾編劇《聽不到的說話》、《雙肥臨門》等，當中他有份撰寫劇本的電影《三人世界》，更獲1989年香港電影金像獎最佳編劇獎。他也曾參演電影、撰寫專欄，也曾舉行棟篤笑演出，是一位多才多藝的藝人。

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邵國華、倪震以及梁繼璋。(梁繼璋FB)

他於1989年發現罹患舌癌，手術後切掉四分之一舌頭，接受電療半年，由於傷口不能復原，要再次動手術切掉壞死的舌頭，最後舌頭只剩下五分之二；期後大致康復未有復發，而且手術是縱切，病癒仍可說話，但變得口齒不清，令發音不準確。邵國華多年來飽受病魔折磨，患有地中海貧血症、肝硬化、甲狀腺功能失調、腎結石和大頸泡等病症。在2009年，他獲再生會選為「香港十大再生勇士」。他在1996年結婚，育有一子一女，皆是資優兒童。