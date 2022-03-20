余文樂靠NFT勁賺過億破紀錄　揸800萬勞斯萊斯接囝囝放學

NFT熱潮近來席捲全球，不少藝人都加入戰團，去年余文樂與全球知名拍賣行「佳士得」（Christie’s）合作，成功以1.2億港元拍出珍藏NFT藝術品，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。一向有生意頭腦的余文樂更趁勢推出首個自家NFT項目「ZombieClub Token」，周二（15日）晚預售即衝上全球最大的NFT交易平台「OpenSea」第一位，創下僅花2小時42分鐘就奪冠的世界紀錄。忙完一輪後，余文樂終於有時間親自去接寶貝仔Cody放學，日前他在微博Post出同囝囝的合照，並寫道：「學爸日常，最近實在太忙，今天終於可以接他下課，其實我很喜歡跟他單獨相處的時間。」相中所見余文樂已經一頭白髮，連鬍鬚都白埋，但大家的焦點就放在他所揸的靚車上！



余文樂早前推出首個自家NFT項目「ZombieClub Token」，周二（15日）晚預售即衝上全球最大的NFT交易平台「OpenSea」第一位，創下僅花2小時42分鐘就奪冠的世界紀錄。（IG@lok666）

余文樂終於有時間親自去接寶貝仔Cody放學。（微博@余文樂）

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有眼利的網民從後排活動式手枕上的「∞」無限符號標誌認出余文樂所揸的車是Rolls-Royce（勞斯萊斯）Cullinan Black Badge，Cullinan是品牌首款SUV，而Black Badge就是高級版，車頭的歡慶女神（Spirt of Ectacy）是Black Badge系列的一大特色，車身油漆是勞斯萊斯在Goodwood總部，由工匠們一層一層地手工上漆，再經過10遍的手工打磨拋光，相當花功夫，這款車在台灣售價新台幣3,100萬（約855萬港元）起，分分鐘貴過一層樓！

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其實余文樂一向都是愛車之人，買名車從不手軟，他的豪車收藏包括保時捷911 GT3RT跑車、林寶堅尼超級跑車、Mercedes-Benz G55 AMG等等，更有一部來自McLaren的675LT，全球限量發行500架，香港地區配額僅有10部，其中1部就屬於余文樂。除了名車之外，余文樂亦愛收藏手錶及珍貴藝術品，他曾在紀錄片《Inside Out》中公開古董錶收藏，當中不少是古董勞力士（Rolex），價錢從十幾萬至數百萬元不等，他更曬出過一隻人稱「錶王」的Patek Philippe（簡稱PP）手錶，而他所擁有的是Patek Philippe 18K Nautilus 3700, Oman Khanjar dial，屬於80年代出品，全球只有3隻，由於極罕有，2021年市價已炒至超過一千萬，相當誇張。

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