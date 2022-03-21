《機智女法醫》4人查案小組　蘇曉彤最叻驗屍王子奇有瞬間記憶

內地劇《機智女法醫》(內地劇名《御賜小仵作》)今日(21日)在無綫播出，接棒《家族榮耀》時段，該劇由蘇曉彤和王子奇主演，分別飾演驗屍天才楚楚及斷案如神的安郡王蕭瑾瑜，劇中講到他們聯同景翊、冷月等，組成查案小隊，解開各宗懸案，最後更破解了18年前的驚天大案，解開了蕭瑾瑜身世之謎，下文為大家介紹各人的專長技能。

蘇曉彤飾演楚楚，是天才仵作。（微博圖片）

女主角楚楚來自黔州仵作世家，她心思細密，在驗屍方面有特殊天份，小時候認識了一位身世神秘的巫醫，一直向她講述玉面判官的故事，而來到長安後邂逅安郡王，發現對方帶有玉面判官的影子，二人共事後芳心暗許，先後破了被雷劈及舞姬殺人案，在查案小隊中負責驗屍，能發現普通仵作不能發現的秘密。

安郡王帶領的查案小組。（微博圖片）

安郡王蕭瑾瑜執掌三法司，西平公主之子，斷案如神，擅長推理出案件真相，而他更擁有瞬間記憶力，只要望一眼已經記得案發現場的一切，由於其父親失蹤多年，一直想查出背後隱藏的秘密，遇上來長安面試的楚楚，開展了一趟追查懸案之旅。

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劇中男女配角景翊(楊廷東飾)及冷月(趙堯珂飾)，之後會發展成為一對戀人，景翊官居大理寺少卿，屬於安郡王的下屬，擅長從犯人的說話中取證，仿如人肉測謊機，而且輕功不俗，疑有當飛賊的前科。冷月出身於官宦世家，卻流落於江湖，行俠仗義，武功高強，在查案小隊中擔當偵查追蹤的角色。