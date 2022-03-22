社內相親︱安孝燮金世正甜蜜拍拖　宋元錫為爭女大打出手？

由安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅主演的《社內相親》昨晚（21日）播出第7集，兩對CP極速發展，成功刺激收視再稍升至最高10.7%。安孝燮和金世正終確認互相的心，開始甜蜜拍拖之時，宋元錫卻妒忌心起為爭女大打出手？



金世正與安孝燮這一吻，劇迷已等了7集！（SBS）

第7集的《社內相親》講到，安孝燮向金世正坦承告白，可是礙於二人是社長及員工關係，家庭背景亦差天共地，因此女方最終決定拒絕男方的告白。不過安孝燮表明是不容易放放棄的人，於是再一次重新向金世正告白。金世正意想不到地在最終主動親吻了安孝燮，劇迷等待了7集的一幕終於出現！

點撃重溫金世正、安孝燮初吻一幕：

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金世正與安孝燮在遊樂場拍拖，氣氛相當甜蜜。（SBS）

第8集的預告中可見，金世正與安孝燮一樣在遊樂場拍拖，散發住情侶間甜蜜的氛圍，但之後可見她似乎對於這段越線的關係感到困惑。如此同時，金世正暗戀了7年的宋元錫，見到好友被安孝燮追求似乎心有妒忌，他更疑似恰巧地發現當初金世正和安孝燮簽下的戀愛契約書。預告中可見，宋元錫更對安孝燮大打出手，想知道他是出於想保護好友，還是早就喜歡上金世正，劇迷緊記留意今晚的播出。

宋元錫似乎發現了金世正和安孝燮當初簽下的戀愛契約書。（SBS）

宋元錫甚麼原因要對安孝燮大打出手呢？（SBS）

點撃睇《社內相親》第8集劇透：