《機智女法醫》王子奇被封暖男天花板　型到爆裂出道即當男一

電視劇《機智女法醫》(內地劇名《御賜小仵作》)熱播，女主角蘇曉彤固然精靈標緻，形象入屋，而飾演安郡王蕭瑾瑜的王子奇，更是憑該劇圈粉無數，被讚是偶像劇中的暖男天花板，但原來劇集在內地播出後，卻因為王子奇跟《尚食》的王楚然戀情曝光，令他未能繼續跟蘇曉彤組成CP，而之後王子奇更單方面被分手，情況相當尷尬。

王子奇跟蘇曉彤甚為合襯，卻未能當上CP。（微博圖片）

劇中男主角王子奇，來自北京電影學院，現年26歲的他，外貌俊朗，陽光帥氣，早於2017年就被陳意涵睇中，在電視劇《幸福，近在咫尺》當上男一，之後拍過古裝奇幻劇《九州天空城Ⅱ》及《只是結婚的關係》，但真正讓他爆紅全因《機智女法醫》，劇中他一方面是判案如神的安郡王，但對於女主角蘇曉彤飾演的楚楚，卻又關懷備至，溫柔體貼，令王子奇成為女觀眾心目中的男神，更被封為古裝偶像劇暖男天花板。

26歲的王子奇，出道已當上男主角。（微博圖片）

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王子奇演藝事業起飛，在《機智女法醫》中人氣爆升，卻未有繼續跟蘇曉彤以CP形象搵食，皆因當時王子奇被拍得跟《尚食》的女星王楚然拖手行街，戀情曝光後，二人未有表態，但粉絲卻是幻想破滅，之後王楚然的經理人，發了兩張王楚然的自拍照，留言「小王獨美」，暗示王楚然已經回復單身，而王子奇就直接被分手，由於拍拖而原地脫粉，再被女友飛起，令王子奇變成雙失男星，甚為無奈。

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