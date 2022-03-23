金宵大廈2｜預告曝光李施嬅陳山聰激吻　伍詠薇神經質演技超晒班

無綫劇集《金宵大廈》口碑極佳，隔了3年後，下個月即將播出《金宵大廈2》，演員班底除了有原班人馬的陳山聰、李施嬅和張彥博之外，亦加入了不少新面孔，如胡鴻鈞、伍詠薇和蘇皓兒等等，編審和監製一樣分別是羅佩清和葉鎮輝。第二輯跟之前的一樣，以單元故事為串連。早在去年，內地優酷微博已率先流出《金宵大廈2》的劇照，單看劇照已有陰森詭異的感覺。而TVB官方終於在周三（23日）發放預告片，比起次前在「TVB節目巡禮2021」片段的恐怖驚嚇，今次的片段就比較奇幻和浪漫。



2019年播出的《金宵大廈》得到不少正面評價。（Instagram@joelshanchung）

在《金宵大廈》結局中，「阿蕭」陳山聰和「Alex」李施嬅成功改變命運，兩人不但再次相遇，更保有前世記憶，大團圓過BBQ式結局。開拍前《金宵大廈2》編審羅佩清（Ruby）接受《香港01》訪問時便向粉絲大派定心丸，指「阿蕭」和「Alex」不會被拆散：「因為上次故事已經係完滿結局，『阿蕭』同『Alex』修成正果，所以《金宵2》係全新故事，即係話山聰同詩嬅係做新角色。」另外，Ruby更透露《金宵大廈2》的創作概念是「平行時空」：「即係會有兩個香港，兩座金宵大廈。」陳山聰的角色將會由保安員阿蕭「轉世」變成了《金宵大廈2》的咖啡店店主「Maurice/Joey」，而李施嬅就會由空姐Alex「轉世」變Maurice的女友Ella。

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在TVB最新發放的預告片中，本身在《金宵》演書店的林老闆年輕被的張彥博，跟陳山聰說︰「我哋都真係幾有緣。」陳山聰反問︰「你識得我㗎？」陳山聰作旁白說︰「金宵大廈就好似一個人咁，佢識得思考，識得回應人生。」而伍詠薇在片段中亦相當搶戲，激動咆哮，演技精湛，伍詠薇接受訪問時曾透露她的角色比較神經質，亦是一個悲劇人物。另外，胡鴻鈞在預告的詭異一笑亦令人心寒。之後以主角李施嬅和陳山聰深情親吻交代二人繼續的感情戲，片尾的黑貓「靚寶」出現，牠繼續會在金宵大廈神出鬼沒，且有靈通的預感。光看預告已令人期待！

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