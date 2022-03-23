反起跑線聯盟︱48歲強尼演好爸爸勁加分　一文睇清「全尼」上位路

梁詠琪、周家怡、潘燦良和強尼主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》日前在99台首播，劇集講述一班拒絕成為「怪獸家長」的父母如何與要求子女贏在起跑線的「虎爸」、「虎媽」對抗，齊齊捍衛小朋友的愉快學習環境，而飾演老公「Armand Chan」的強尼在劇中便是一名滿分好爸爸，不但深受女兒「瑤瑤／陳雪瑤」張曦晨愛戴，亦支持老婆做全職媽媽的決定，超暖男勁溫柔！

強尼在《反起跑線聯盟》是一名好老公、好爸爸。（劇照）

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專訪│演藝事業源於足球場 強尼感激父親傳授基本功：睇嘢闊咗！

【專訪】一個畫面放棄工程師厚職 強尼靠6個女人蛻變成ViuTV台柱

現年48歲、本名許博文的強尼，本來是一間建築公司的項目經理，機緣巧合之下在2004年加入有線球彩台成為兼職足球評述，三年後更轉行全力開拓演藝事業，亦先後主持多場體壇盛事。2010年，大學時期讀工程的強尼便獲安排到娛樂台節目《夢幻建築社》擔任主持，更在《空間大改造》系列與當時仍叫李嘉馨的李佳芯（Ali）合作。

強尼與李佳芯合作主持有線節目《空間大改造》。（電視畫面）

雖然強尼演藝工作開始上軌道，但之後卻被有線高層變動影響，搞到工作量減少，須一度重回建築界搵食。2016年約滿有線後，他重返幕前到FOX體育台擔任足球評述員，及後獲得ViuTV節目監製韋家華邀請，參與節目《對不起 標籤你》，及後更高層金廣誠賞識，正式與ViuTV簽約。

強尼於ViuTV節目《對不起 標籤你》亮相。（電視畫面）

強尼之後更與火火成為ViuTV節目《對不起 標籤你II》主持。（電視畫面）

2018年，強尼因主持選秀真人騷《全民造星》逐漸入屋，及後更繼續擔任《全民造星II》、《全民造星III》和《全民造星IV》主持，而他之後亦有擔任選美真人騷《造美人》（2021）的首席評判和主持。演戲方面，強尼因《暖男爸爸》（2020）演出而令人刮目相看，他飾演「Lantau」的一角風流成性但背後藏感人原因，獲得不少觀眾讚賞，而他亦曾在《Chill Club》中大顯唱功，唱歌、演戲、主持瓣瓣掂，所以有「全尼」（全能強尼）美譽。

強尼因主持《全民造星》系列等節目而成為了「執生之王」、「全尼」。（Instagram/@ilovemyoq）

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