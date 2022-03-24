反起跑線聯盟︱梁詠琪首拍長劇　自爆與對手產生真感情：唔捨得佢

由梁詠琪（Gigi）、周家怡、潘燦良和強尼主演的ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》逢星期一至五晚上9時30分播出，劇集講述拒絕成為「怪獸家長」的父母，及要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園裡各自為自己的理念辯護，而展開連場激戰。

梁詠琪（Gigi）、周家怡、潘燦良和強尼主演的ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》正於99台熱播。（海報）

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劇中的Gigi，為成為合格媽咪作出各種嘗試，Gigi表示：「導演說我是一個傻媽咪，邊走邊學，其實跟現實中的我也很相似，我現在也是在經歷這個學習階段，劇中有強尼的支持，現實中也是和家人一起努力。」拍攝中，Gigi最開心是跟劇中女兒瑤瑤產生出真感情，鏡頭前後瑤瑤都是以媽咪稱呼，Gigi笑言：「每日一開工見到第一眼她都會一邊大叫媽咪一邊衝過來，就像我收工回家時我女兒所做的一模一樣，真的很窩心，所以拍攝完成我最捨不得就是她了。」

第一次參與長劇演出，Gigi坦言最初也很緊張：「成日聽人講拍劇好辛苦，不過導演很好，雖然一日可能要拍好多場戲，但大家都會預先傾好，做足準備，加上整個劇組都一條心，拍攝在愉快的氣氛下就會更加順利，對我來說是一次快樂的鍛練，如果有合適的劇本，我也很樂意再次拍劇集。」

梁詠琪直認與劇中囡囡產生新感情。

強尼同囡囡亦都好互動，大爆「囡囡」幫他改花名，他指：「佢會叫Gigi做豬豬，叫我做強強，今次戲中有個女，所以拍得好開心。同Gigi做對手戲，都會加翻啲佢嘅經典對白致敬，好似頭先個場都加翻佢句『哼』一聲，不過佢太多經典嘅角色，可能佢自己都未必記得晒。」