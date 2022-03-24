反起跑線聯盟︱5歲張曦晨演Gigi囡囡勁可愛　原來演過郭晶晶個女

梁詠琪（Gigi）、周家怡、潘燦良和強尼主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》日前在99台首播，劇集講述一班拒絕成為「怪獸家長」的父母如何與要求子女贏在起跑線的「虎爸」、「虎媽」對抗，齊齊捍衛小朋友的愉快學習環境，而飾演梁詠琪囡囡「瑤瑤」陳雪瑤的張曦晨更是超級亮眼，無論是為做勞作剪爛爸爸強尼的波衫，還是為拒絕食番茄而與媽媽搞對抗，幕幕都既可愛又搞笑，難怪梁詠琪拍畢劇集後直認與她產生了真感情！

飾演梁詠琪囡囡「瑤瑤」陳雪瑤的張曦晨在《反起跑線聯盟》中既可愛又搞笑。（劇照）

反起跑線聯盟︱梁詠琪首拍長劇 自爆與對手產生真感情：唔捨得佢

點擊下圖觀看《反起跑線聯盟》劇照：

+ 31

現年5歲的「茶妹」張曦晨在劇中發揮自如其實是有得解，原來她之前曾經拍攝過無綫（TVB）劇集《我家無難事》、《把關者們》，除了參與過不少廣告拍攝，演過郭晶晶女兒，張曦晨更與7歲哥哥「茶茶」張東宸在YouTube頻道「CHA Channel」大騷兄妹日常，所以非常習慣鏡頭。問到如何得到這個重要角色？「茶妹」媽媽Esther接受《香港01》訪問時便坦言起初是見到ViuTV發帖文招募小演員，所以便在網上申請：「之後就經咗幾次Casting，頭一、兩次係要自我介紹、試角色對白、才藝表演同試唔同表情，而第三、四次我哋家長冇得入去睇，我有問番個女入面要做咩，佢就話係同之前一樣，哈哈！」

「茶妹」穿上幼稚園校服拍攝《反起跑線聯盟》的模樣非常可愛。（Instagram/@lemoncha_meimei）

點擊下圖觀看「茶妹」IG可愛相：

+ 18

Esther更大爆「茶妹」因為平時好少哭，所以試鏡期間喊不出來：「佢Casting嗰時真係喊唔出，佢係會反問『點解要喊，我唔想喊』嘅人嚟。（咁拍攝時點算？）我叫佢諗下傷心嘢，但可能佢仲細，佢就話冇咩傷心事，之後我哋就問佢點樣喊得出，佢就話『媽咪你話走，我就會喊㗎喇』，而佢喊完就會冇嘢，唔會話真係唔開心，又或者返到屋企瞓覺發噩夢。（長劇對佢嚟講係咪難好多？）其實都係，因為之前都係一、兩日完成，但長劇需要更加多情感，要多啲時間畀佢培養同代入。」她又指無論是試鏡還是拍攝，「茶妹」都覺得似返興趣班：「而我哋亦都係當畀她練習下面對陌生人。（好多童星之後都可能會入行，會支持？）如果係就要睇佢努力喇，同埋冇得唔支持，因為每個人都有自己想追求嘅嘢，就算我哋唔支持，佢鍾意都會照樣做。」