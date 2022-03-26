金宵大廈2｜李施嬅陳山聰闖入七樓半平行時空　幻愛奇情更有睇頭

由李施嬅（Selena）及陳山聰主演的TVB劇集《金宵大廈》在2019年播出時大受歡迎，更被網民封為「年度神劇」，而由原班人馬製作的續集《金宵大廈2》將會在4月4日晚正式播出，Selena更會獻唱劇集插曲《相愛萬年》，令觀眾大感期待。繼日前發布一段預告片後，TVB官方再公布最新預告片！



《金宵大廈》在2019年播出時大受歡迎。（影片截圖）

早在《金宵大廈2》開拍前，編審羅佩清（Ruby）在接受《香港01》訪問時已經透露會是全新故事，創作概念是「平行時空」：「即係會有兩個香港，兩座金宵大廈。」兩位主角再度轉世，陳山聰由保安員阿蕭轉世變成咖啡店店主Maurice/Joey，而Selena就由空姐Alex轉世為Maurice的女友Ella。

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從最新預告片所見，Selena先是講道：「如果呢個世界上有另一個你，另一個我，我哋會唔會相識，會唔會都好鍾意大家呢？」原來兩人闖入金宵大廈7樓半的平行時空，發展出一段曲折離奇的愛情故事：「你有冇聽過金宵大廈有7樓半㗎？」陳山聰叫Selena忘記在金宵大廈發生的一切，但就令她十分疑惑：「你究竟係咪真係Maurice嚟㗎？」雖然有一幕Selena深情親吻陳山聰，但從她的表情可見她對面前的這個人十分陌生，陳山聰最後講道：「究竟我喺金宵大廈經歷咗啲乜嘢？」相信一班劇迷都好想知！

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